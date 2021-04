Mann blottet seg for tenåringsjenter

Klokken 18.15 mandag kveld fikk politiet i Oslo melding om at mann skal ha blottet seg foran en gjeng med tenåringer på Sollerudstranda på Lysaker utenfor Oslo.



Operasjonsleder Rune Hekkelstrand opplyser til TV 2 at de rykket ut med flere patruljer.

– Vi prøvde å lokalisere mannen, uten at vi klarte det, sier Hekkelstrand.

Jentene som ringte inn til politiet har blitt avhørt av politiet.

– Vi har snakket med jentene, og har tatt imot forklaringer fra dem. Detaljene rundt dette er ikke kjent for operasjonssentralen, sier operasjonslederen.

Hekkelstrand håper nå at noen har tatt bilder eller video av vedkommende slik at de får et tydeligere bilde av hvem mannen kan være.

– Vi har snakket med flere personer, og har som formål å finne ut hvem dette er, sier operasjonslederen.