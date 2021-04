Klopp om Superliga-planene: – Forstår at folk er misfornøyde

Jürgen Klopp uttalte seg for første gang om de nye Superliga-planene. Han er opprørt over reaksjonene som kommer mot spillerne hans.

Jürgen Klopp fikk naturlig nok flest spørsmål om Superligaen før mandagens kamp mot Leeds.

I 2019 uttalte tyskeren at han var imot planene om en Superliga. Det hevder han at han fortsatt er.

Klopp: – Fikk vite om det i går

– Jeg har ikke endret mening siden den gang. Jeg hørte om det for første gang i går mens jeg prøvde å forberede meg til en vanskelig kamp mot Leeds. Vi har fått litt informasjon. Ikke mye, for å være ærlig. Det er ikke lett. Folk er misfornøyde, og det kan jeg forstå, sier Klopp til Sky Sports.

– Vi var ikke involverte i noen del av prosessen. Verken meg eller spillerne. Vi visste ikke om det. Nå må vi vente og se.

– Jeg har ingen problemer med Champions League, og jeg liker konkurransen. Jeg liker det faktum at West Ham har mulighet til å spille Champions League neste sesong.

Sky Sports-ekspert Gary Neville mener Klopp med dette intervjuet på effektivt vis har talt Liverpool-eierne midt imot.

– Jürgen Klopp har på et veldig rolig vis – noe han er nødt til i den posisjonen han står i – ødelagt sin egen klubbs eiere på direktesendt tv, sier Neville på Sky Sports' sending.

Nevilles kollega og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher mener Liverpool kan risikere å miste sin tyske suksessmanager på grunn av denne saken.

– Klopp snakket om dette i 2019 og tok et klart standpunkt. Hvis Liverpool mister manageren sin de neste tolv månedene på grunn av dette, så vil de eierne bli jaget ut av klubben i løpet av en uke, det kan jeg forsikre dere om, sier Carragher på Sky Sports-sendingen.

Opprørt over reaksjoner mot spillerne

En gruppe Liverpool-tilhengere samlet seg mandag ved Anfield for å protestere mot at klubben er med på å stifte utbryterligaen Super League.

Fansen hengte opp svarte bannere på stadionportene med et tydelig budskap:

«LFC-fans imot den europeiske superligaen» og «Skam dere. Hvil i fred, LFC 1892-2021» var skrevet der, viser bilder fra Sky Sports. Ifølge nettstedet This is Anfield har de mest ihuga Liverpool-supporterne også fjernet flagg og bannere fra tribuneseksjonen The Kop på Anfield.

Det opprører Klopp.

– Det jeg virkelig ikke liker er... Liverpool som klubb er mye større enn noen beslutninger. Den viktigste delen av fotball er supporterne og laget og vi må sørge for at ingenting kommer mellom dem. Jeg har hørt at vi har fjernet bannere og slikt. Det forstår jeg ikke. Spillerne har ikke gjort noe galt.

– Vi må holde sammen. Og jeg liker ikke at folk fra andre lag bruker vår hymne (You'll Never Walk Alone) mot oss. Vi kan vise at ingen trenger å gå alene nå.

– Det er så klart ting som må fikses, men det har ingenting å gjøre med fotball eller forholdet mellom supporterne og laget. Det er veldig viktig for meg. I tøffe tider må vi vise at vi holder sammen.

