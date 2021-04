Passerte legenden Gordie Howe – nå troner Marleau øverst i NHL

Siden 1961 har Gordie Howe vært spilleren med flest kamper i NHL. Nå har Patrick Marleau (1768) spilt flere kamper enn Howe.

Det skjedde i nattens kamp mot Vegas Golden Knights. 41-åringen, som spiller for San Jose Sharks, var også svært sentral. Han bommet da rekordkampen skulle avgjøres på straffeslag. Vegas Golden Knights utnyttet missen og tok seieren.

Etter kampen håndhilset alle Vegas-spillerne på Marleau og gratulerte ham med rekorden.

Marleau var nøye med å takke alle som har hjulpet ham gjennom karrieren.

– Man kommer ikke hit uten hjelp og støtte. Jeg er veldig takknemlig for alt det, sa han.

Tok rekorden fra legende

Inntil i natt hadde Howe rekorden. «Mr. Hockey» spilte NHL-kamper i fem (!) forskjellige tiår.

PÅ PUCKEN: Gordie Howe, her fra 1956. Foto: Uncredited

De fleste hockey-historikere regner Howe som en av de tre beste hockeyspillerne noensinne: Wayne Gretzky er "geita" (G.O.A.T. = Greatest of All time); Howe konkurrerer med Bobby Orr om plassen bak.

Kanadieren debuterte for Detroit Red Wings som 18-åring i 1946 og spilte sin siste NHL-kamp som 52-åring i 1980.

Da hadde «Mr. Hockey» i mellomtida seks sesonger i WHA-ligaen; der han i starten var på lag med sønnene Mark og Marty først på Houston Aeros; siden i New England Whalers.

Det ble comeback i NHL da Whalers (nå Hartford Whalers) ba Howe spille i klubbens debutsesong i NHL. Han spilte 80 kamper, og bidro med 41 poeng (15 mål, 26 assists).

Legger man sammen kampene i NHL og WHA; spilte Howe 2421 kamper og scora 1.071 mål.

Howe kom innpå for Detroit Vipers i IHL som 69-åring i 1997, og spilte da minst en kamp som hockey-proff på 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet; seks forskjellige tiår.

Virtuos og tøffing

Howe var en hockey-virtuos som kunne spille høyre- eller venstrehendt. Var rask på skøytene. Og en kriger som aldri vek unna et slagsmål på isen. Utfører man «The Gordie Howe hat trick» i en kamp har man minst en assist, et mål og en slåsskamp i løpet av en match.

Gordie Howe ble innlemmet i NHLs "Hall of Fame" allerede i 1972. Sønnen Mark Howe fikk også en strålende NHL-karriere og blei innlemmet i 2011.

Det er statuer av Howe både i hjembyen Eston, Saskatchewan og ved Joe Louis Arena i Detroit.

Broen som nå bygges over Detroit River mellom Detroit i USA og Windsor i Canada og vil stå ferdig i 2024 skal hete "The Gordie Howe International Bridge".

Enestående karriere

Noen godbiter fra Howes CV:

* Kåret til NHLs mest verdfulle spiller (Hart Memorial Trophy) seks ganger i perioden 1952 - 1963

* Toppscorer i NHL (Art Ross Trophy) seks ganger 1951 - 1963

* Toppscorer i Stanley Cup seks ganger (fortsatt rekord)

* Spilte i NHLs All Star Game 23 ganger i perioden 1948 - 1980 (rekord)

* Uttatt på NHL First All-Star lag 11 ganger mellom 1951 og 1970

* Vant Stanley Cup med Detroit Red Wings fire ganger; 1950, 52, 54 og 55.

* Scoret minst 20 mål i NHL i 22 sesonger på rad (1949 - 1971) (rekord)

* Hadde i tillegg til "Mr. Hockey" også følgende klengenavn: "Power", "Mr. Everything", "Mr. All-Star", "The Most", "The Great Gordie", "The King of Hockey", "The Legend", "The Man" og "Number 9".