Jubler etter vaksinebeskjed: – Dette er veldig gode nyheter

I forrige uke ble det kjent at AstraZeneca-vaksinen settes ytterligere på pause i Norge. En ny beslutning er ventet 10. mai.

Samtidig som den utvidede pausen ble kjent, varslet amerikanske helsemyndigheter at de også har stoppet utrullingen av Janssen-vaksinen.

Det skjedde etter flere alvorlige tilfeller med blodpropp, lik tilfellene man har sett etter vaksinering av AstraZeneca.

– Veldig gode nyheter

Pausen av både AstraZeneca- og Janssen-vaksinen gjorde at norske helsemyndigheter varslet at det kunne bli en forsinkelse på opptil tre måneder, i forhold til den originale vaksineplanen.

– Det er en dårlig nyhet for oss, for i juni skulle vi ha vaksinert veldig mange med Janssen-vaksinen. Da hadde vi fått et stort volum som ville sørge for at mange hadde vært ferdig vaksinert inn i sommerferien. Nå vil mange ha fått første dose, som gir god beskyttelse, men det kan bli en forsinkelse før alle er fullvaksinert, sa statsminister Erna Solberg til NTB.

Men de siste dagene har det kommet oppløftende leveransenyheter fra legemiddelgiganten Pfizer. Mandag opplyste FHI at Norge får 1,185 millioner ekstra doser av Pfizer-vaksinen.

Det gjør at norske helsemyndigheter tør å være mer optimistiske.

– Dette er veldig gode nyheter. Ser man Europa under ett så leverer Pfizer 600 millioner doser. Det er en vaksinedose til hver europeer, inkludert barn. Det er også avtaler med Moderna, og totalen av dette gjør at vi nærmer oss planen FHI la i utgangspunktet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Tryggere grunn

Den originale vaksineplanen til FHI var at hele den voksne befolkningen i Norge skal ha fått tilbud om minst én vaksinedose innen juli.

Smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm sier til VG mandag ettermiddag at alle voksne skal ha fått tilbud om vaksine i august.

– Vi må fortsatt være forsiktig med å si når alle blir vaksinert. Det tror jeg ingen tør. Det vil komme gode og dårlige nyheter, og vi må være forberedt på at det kan komme skjær i sjøen. Men det kan se ut som vi er på tryggere grunn enn for noen uker siden, sier Rostrup Nakstad videre.

Det siste døgnet er det meldt om 366 nye smittetilfeller i Norge. Det er 340 færre enn snittet for en uke siden.

Den assisterende helsedirektøren sier at smittesituasjonen i Norge er på ganske god vei.

– Det ser ut som det er smittenedgang i nesten alle kommuner, og denne har vedvart i fire uker. Fortsetter dette i fire nye uker, er vi godt på vei, sier Rostrup Nakstad.