Overvåkningskamera filmet seksuelt overgrep – politiet etterlyser gjerningsmann

ÅSTED NORGE (OSLO/TØYEN): Hvem er mannen som politiet etterlyser etter et seksuelt overgrep på Tøyen i februar? Politiet ber nå publikum om hjelp til å komme videre i saken.

– Vi etterforsker dette som en svært alvorlig hendelse, og det er viktig for oss å finne en løsning på saken, sier Ann Kristin Grosberghaugen.

Hun leder etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, som nå etterforsker en voldtekt på Tøyen i februar.

Søndag 21. februar var en kvinne er på vei hjem, etter å ha tilbragt kvelden med venner. Hun kom med nattbussen til Tøyen litt før klokka 03.30.

På Tøyen Torg ble hun kontakta av en ukjent mann.

Kvinnen gikk over torget, i retning Kiwi, og mannen fulgte etter. Så ble hun utsatt for det politiet mener er et seksuelt overgrep.

– I undergangen ved parkeringsplassen ved Kiwi, står det et overvåkningskamera som har filmet hendelsen. Fra det kameraet har vi bilder og film av gjerningspersonen, som vi ønsker å få identifisert, sier Grosberghaugen.

PÅ ÅSTEDET: Seksjonsleder Ann Kristin Grosberghaugen ved etterforskningsseksjon seksuallovbrudd etterlyser en ukjent mann fra Tøyen Torg i februar. Her står hun ved undergangen hvor hendelsen skjedde. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

Overvåkningsbildene fra undergangen ved Kiwi viser kvinnen (sladdet) og den ukjente mannen. Politiet mener mannen begår et overgrep mot kvinnen på disse bildene.

ETTERLYST: Her mener politiet at den etterlyste mannen begår et seksuelt overgrep mot kvinnen. Foto: Overvåkningsvideo/Politiet

Etter hendelsen forlot mannen stedet i samme retning som de kom fra.

Kvinnen så et øyeblikk etter mannen, som gikk tilbake inn på Tøyen Torg, før hun tok en taxi fra stedet.

Den ukjente mannen blir også filmet av to andre overvåkningskameraer etter overgrepet.

TØYEN TORG: Den etterlyste mannen blir her filmet av to andre overvåkningskameraer etter hendelsen. Foto: Overvåkningskamera/Politiet

– Politiet ønsker jo nå å komme i kontakt med vitner som kan ha gjort observasjoner fra Tøyen Torg eller mot parkeringsplassen ved Kiwi rundt klokka 03.30 søndag 21. februar, sier seksjonsleder Grosberghaugen.

Politiet har følgende signalement av gjerningspersonen:

- Mellom 25 og 30 år

- Over 180 cm.

- Tynn

- Mørk i huden

- Snakket norsk

- Blått munnbind

- Hettejakke

- Blå bukse

– Vi har sendt ut stikkbrev (intern etterlysning, jou.anm) av den etterlyste, uten at det har gitt oss resultater. Så nå håper vi at det kan finnes noen vitner som kan føre saken videre, sier Grosberghaugen.

Vet du hvem denne personen kan være? Da trenger politiet din hjelp for å kunne komme videre i saken.

Ring inn med ditt tips på tlf. 22 38 98 98 mellom kl. 21.30 og 23.00 mandag kveld, eller kontakt lokalt politi på tlf. 02800.

Du kan også sende ditt tips til astednorge@tv2.no.