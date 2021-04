VG: Vil ha full rettspsykiatrisk undersøkelse av Kjærviks sønn

Psykiatere har gjennomført en prejudisiell undersøkelse av den drapssiktede sønnen.

– På bakgrunn av anbefalingene der vil vi foreslår en full judisiell undersøkelse, sier politiadvokat Anne Marie Hustad til VG.

Den typen undersøkelser brukes til å få en sakkyndig vurdering på om den tiltalte i en straffesak er tilregnelig.

Sønn siktet

Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem på Røa mandag i forrige uke.

Hans sønn er siktet for drapet. Sønnen er også siktet for et drapsforsøk på Kjærviks samboer, som ble vitne til drapet.

Sønnen har foreløpig ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Uklart motiv

Ifølge hans forsvarer John Christian Elden er motivet for drapet en familiekonflikt fra langt tilbake i tid.

TV 2 har snakket med flere nære kollegaer av Kjærvik som ikke kan skjønne hva konflikten skulle dreie seg om.

Den siktede mannens mor, og Kjærviks tidligere samboer, har sagt til TV 2 at hun ikke kan forstå hva konflikten skal ha dreiet seg om, men at hennes sønn må ha vært veldig syk for å gjøre noe som dette.