Skal kartlegge samtlige selvmord

For første gang skal samtlige selvmord i Norge ettergås i sømmene. Målet er å finne årsaker og slik kunne forbygge bedre. – Vi må jobbe med en nullvisjon, sier Bent Høie.

I oktober i fjor mistet Hanne Samuelsen sin sønn Mathias. Han orket ikke de mørke tankene lengre og avsluttet selv livet, kun 17 år gammel.

– Det finnes jo mange fellestrekk mellom Mathias og mange andre gutter og jenter. Men disse fellestrekkene blir ikke samlet inn. Ingen har spurt meg om hvorfor Mathias døde. Når jeg snakker med andre pårørende, så skjønner jeg at det er mange Mathiaser der ute, sier moren.

ETTERLYSER FORSKNING: Mor Hanne Samuelsen forsøker å forstå hvorfor og forsøker å leve med det. Foto: Aage Aune / TV 2

Samuelsen stiller seg uforstående til at kampen mot selvmord har blitt så lavt prioritert. Hun sammenligner tiltak mot selvmord med tiltak for å hindre dødsulykker i trafikken, og jakten på årsakene.

– Det trengs virkelig mer forskning. Når det skjer en ulykke i trafikken, blir bilen skrudd fra hverandre, veien sperret av og bremsesporene målt. Når noen dør i selvmord, blir det etterforsket til man kan slå fast at personen gjorde det selv. Da er man ferdig med saken, sier hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Ingen å miste

Det systematiske arbeidet mot dødsulykker i trafikken har gitt svært gode resultater de siste årene. Fra å ha ligget på rundt 500 døde i mange år, er tallet nå under 100. I fjor døde 98 personer på norske veier.

Når det derimot gjelder selvmord, ligger tallet ganske jevnt på opp mot 700 døde. For noen grupper er tallet stigende. Utviklingen bekymrer helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi har ingen å miste på dette området, og derfor må vi arbeide med en nullvisjon, sier han.

I handlingsplanen mot selvmord (2020-2025) er det beskrevet et prosjekt som er helt unikt i verdenssammenheng. Det er fremdeles i støpeskjeen, men målet er å finne mønstre i årsakene til selvmord, for slik å bedre vite hvilke tiltak som vil virke.

VIL KARTLEGGE SELVMORD: Seniorforsker Kim Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Det er etter alt å dømme Folkehelseinstituttet som skal utforme hvordan prosjektet skal utformes og gjennomføres i praksis.

Unikt i verden

– Tanken er at man skal gå dypt inn i hvert eneste selvmord, og forsøke å danne seg et bilde av hva som har skjedd. Og om det finnes faktorer som gir kunnskap om hva som kunne ha forebygget dette selvmordet, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Kim Stene-Larsen. Han er spesialist nettopp i psykisk helse og selvmordsproblematikk.

– Er det første gang man gjør dette?

– Det er første gang, og det har ikke blitt gjort noe sted i verden tidligere. Så dette er helt unikt.

Stene-Larsen viser nettopp til metodene man har brukt for å lykkes i å få tallet på trafikkdrepte betydelig ned.

– Vi ønsker å få til noe lignende det man har gjort når det gjelder trafikkdødsfall. Man har hatt stor suksess med å gå systematisk igjennom hvert eneste trafikkuhell, og kartlagt forhold rundt det. Så har man benyttet informasjon som kommer frem slik til å forbygge fremtidige ulykker, sier forskeren.

Planen er å først gjennomføre et pilotprosjekt for å høste erfaringer om hvordan dette bør gjennomføres i praksis. Pilotperioden er beregnet til å ta et par år, før man eventuelt vil gjøre granskingen permanent.