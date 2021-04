Aktor om George Floyd: – Han ba for sitt liv med sitt siste åndedrag

Etter tre ukers rettsbehandling holder aktørene i dag sine sluttinnlegg i rettssaken mot den tidligere politibetjenten Derek Chauvin, mannen som er tiltalt for å drepe George Floyd.

Chauvin er tiltalt for tre ulike brudd på den amerikanske straffeloven. I en norsk rettssal ville tiltalepunktene tilsvart forsettlig og uaktsomt drap. Den øverste strafferammen er 40 års fengsel.

Påtaleansvarlig Steve Schleicher sier i sitt sluttinnlegg at Chauvin ved å sette seg på Floyds nakke i ni og et halvt minutt kvalte ham, og nådeløst drepte den forsvarsløse 47-åringen, selv om han gjentatte ganger sa han ikke fikk puste og ba for sitt liv.

– Hans siste ord var «vær så snill, jeg får ikke puste». Han sa det til Chauvin. Men politibetjenten hjalp ikke. Han fortsatte å kjøre kneet sitt ned i nakken hans. Goerge Floyd ba for sitt liv med sitt siste åndedrag sa Schleicher.

AKTOR: Steve Schleicher mener Chauvin må dømmes for drap. Foto: Pool

Floyd ble pågrepet etter at politiet ble tiltalt på grunn av mistanke om en forfalsket seddel. Chauvins forsvarer har hevdet at Floyd motsatte seg arrest, og at han var uhåndterlig.

Dette avfeier aktor

– Han var ikke en trussel mot noen. Han ville ikke skade noen. Det eneste som var nødvendig i denne saken var medmennesklighet. Men det ble ikke vist. George Floyd trengte oksygen. Han trengte å få puste, sa Schleicher.

Vil be om frifinnelse

Forsvaret mener Chauvin må frifinnes. De har gjort det klart at de mener han benyttet en teknikk han er blitt trent opp til å bruke, og at Floyd døde fordi han hadde hjerteproblemer, i tillegg til at det ble gjort funn av metamfetamin og fentanyl i blodet hans.

ÅSTED: Videoen sjokkerte mennesker over hele verden. Chauvin sitter her med kneet sitt på George Floyds nakke. Foto: Darnella Frazier

Det er også ventet at forsvarer Eric Nelson vil påstå at alle tilskuerne som filmet og ba Chauvin reise seg slik at Floyd fikk puste, distraherte ham.

Rettsmedisineren som vitnet i saken, Dr. Andrew Baker, kalte saken drap, og har konkludert med at Floyd døde av kvelning. Han sa også at de narkotiske stoffene som ble funnet i blodet til Floyd bidro til at han døde den dagen, men sa at politimannens maktbruk mot halsen has var den viktigste årsaken til at Floyd døde.

TILTALT: Derek Chauvin kan få opp mot 40 år i fengsel. Her med sin forsvarer, Eric Nelson (til venstre). Foto: Alex Lederman

Slik får han avgjørelsen

Når sluttinnleggene er unnagjort vil juryen trekke seg bak lukkede dører for å ta stilling til skyldspørsmålet. Der vil de sitte til de har blitt enige om Chauvin skal dømmes eller frifinnes. Om de ikke blir enige, vil saken stanse ved det som kalles en låst jury.

I amerikansk rett må juryen være enstemmig om den tiltalte skal dømmes. Dermed holder det for Chauvins forsvarer, Eric Nelson, om han har fått ett eneste jurymedlem til å tvile på om ekspolitimannen skal dømmes.

Juryen består av 12 hovedmedlemmer. I denne saken er det gjort et bevisst valg om å ha seks svarte og seks hvite jurymedlemmer.

Om juryen ikke blir enige vil retten heves som en såkalt mis-trial, en feilslått rettssak, og avgjørelsen kan ankes eller tiltalen kan frafalle.

Frykter nye opptøyer

Den er snart et år siden verden fikk se bildene av Floyd som lå hjelpeløs på bakken mens han igjen og igjen ropte at han ikke fikk puste.

Bildene satt fyr på USA, og utløste en bølge av Black Lives Matter-demonstrasjoner over hele verden.

Nylig har ytterligere to afroamerikanske menn blitt drept av politiet i Minneapolis. I forrige uke ble Daunte Wright (20) skutt og drept etter å ha blitt stoppet i en trafikkontroll. Fredag publiserte medier verden over av 13 år gamle Adam Toledo som ble skutt og drept av politiet etter at han la fra seg våpenet sitt.

OPPTØYER: Floyds dødsfall utløste en bølge av demonstrasjoner i USA og over hele verden. Foto: John Minchillo

En undersøkelse viser at mange amerikanere frykter for konsekvensene om Chauvin frifinnes. Monmouth University spurte 800 amerikanere hva de mener om rettssaken.

63 prosent av de spurte tror at det vil ha en negativ påvirkning hvis Chauvin blir frikjent.

37 prosent mener at det vil ha en positiv effekt på forholdet mellom svarte og hvite dersom Chauvin blir dømt.

56 prosent hvite republikanere som ble spurt mener en frifinnelse vil være negativt for forholdet mellom svarte og hvite.

77 prosent hvite uavhengig av partilojalitet mener det ville vært negativt for relasjoner mellom svarte og hvite.

I tillegg mener 63 prosent av de spurte at rasisme er et problem i USA.