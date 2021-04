TV 2 ønsker debatt med ny dramaserie om overgrep og voldtekt

I juni er det premiere på dramaserien «Etter lørdag» på TV 2 Sumo.

Serien setter fokus på den høyaktuelle tematikken rundt overgrep og samtykke, men på en litt annen måte enn slik det oftest portretteres på filmlerretet.

– Det vi håper på med denne serien er at den setter fokus på hva voldtekt og overgrep faktisk er. Vi vil vise de overgrepene som sjeldent blir portrettert og snakket om, for at folk skal få et litt tydeligere bilde og større forståelse for hva overgrep er, sier hovedrolleinnehaver Darin Hagi (21) til TV 2.

UTSATT FOR OVERGREP: «Klara» opplever overgrep da hun møter en gutt på date. Foto: Maipo/TV 2

– Jeg tror folk generelt har et veldig tydelig bilde på hva voldtekt og overgrep er, og at det er overfallsvoldtekter eller vold involvert, med hyl og skrik. Mens de aller fleste voldtekter som skjer i Norge skjer på fest eller med noen du kjenner, legger hun til.

Se de første bildene fra «Etter lørdag» i videoen i toppen av saken.

Overgrep på date

Dramaserien handler om «Klara» (22) som er full og ute av seg når hun krasjlander i det gamle kollektivet sitt en sen lørdagsnatt.

Uten at hun helt klarer å ta det innover seg, er hun blitt utsatt for et overgrep hjemme i leiligheten sin etter en date. Til vennene Mohammed og Lotte sier hun ingenting.

Klara skammer seg, føler skyld, og lurer på om hun kunne gjort noe annerledes. Hvordan skal hun greie å riste av seg det som skjedde, når kroppen stritter imot og vennene i kollektivet begynner å bli bekymret?

GODE VENNER: F.v. Kayd Wacays, Darin Hagi og Hanna Heider Hov i rollene som vennene Mo, Klara og Lotte. Foto: Maipo/TV 2.

Bør hun ta en del av ansvaret for det som skjedde? Hun flørtet jo, og initierte situasjonen som senere ledet til overgrepet. Eller, var det egentlig et overgrep?

– Jeg håper serien kan bidra til å ta bort det «monster-bildet» rundt overgripere, og heller vise at hvem som helst kan tråkke over andres grenser, og derfor er det viktig å lære oss å respektere dem, sier Hagi.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, forteller at TV 2 med denne serien ønsker å belyse et samfunnsproblem som er tabubelagt og ofte forbundet med skam.

– «Etter lørdag» er en nær, ærlig, varm og engasjerende dramaserie som viser konsekvensene av et overgrep, en problemstilling som dessverre er svært relevant for mange av dagens unge, sier Haldorsen i en pressemelding.

Aktuell debatt

Etter at både Sverige og Danmark har innført samtykkelov har debatten rast om hvorvidt en slik lov også bør innføres i Norge.

TV 2s programredaktør håper «Etter lørdag» kan være et bidrag inn i debatten.

– Vi håper serien kan bidra til at det blir lettere å snakke om overgrep og samtykke, både for dem som opplever det og for deres pårørende. Vi håper også den kan bidra til tydelighet rundt «gråsoner», og få frem viktigheten av budskapet om at «nei betyr alltid nei», sier Haldorsen.

Angstreaksjoner

Produksjonen gjorde grundig research rundt tematikken før innspillingen startet. Blant annet fikk serieskaper og regissør, Liv Mari Ulla Mortensen, mye informasjon fra DIXI Ressurssenter – som er et lavterskeltilbud for dem som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt.

Hagi forteller at hun ble overrasket over noen av svarene de fikk.

– Det var veldig interessant å høre på hvor forskjellige reaksjoner man har i ettertid, og som var veldig viktig for meg å forstå. Jeg trodde jeg hadde et veldig tydelig bilde av hvordan man var etter et overgrep, og hvordan man ville gått frem og sagt det, og så har jeg skjønt at det er ekstremt forskjellig hvordan man blir, sier hun og utdyper:

– Noen blir veldig seksuelt aggressive og får kjempestort behov for å gjøre masse seksuelle ting, som gjør at det fra utsiden kan se ut som at de ikke har opplevd noe, men at de bare er veldig trygge.

SLITER: «Klara» synes det er vanskelig å uttrykke seg etter det hun har opplevd. Foto: Maipo/TV 2.

Serien portretterer også psykiske lidelser som angst, gjennom Klaras kroppslige reaksjoner på overgrepet i ettertid. Dette synes Hagi var en ekstra utfordring å portrettere.

– Jeg har ikke hatt sånne fysiske anfall selv, men jeg har jo hatt venner som har fortalt om det og i voksen alder blitt mye mer obs på hva angst og psykiske lidelser er. De angstanfallene som er beskrevet i denne situasjonen er veldig fysiske symptomer, og at hun ikke helt skjønner hva som skjer, så det måtte jeg sette meg grundig inn i og prøve å lære hva et angstanfall egentlig er og hvordan det føles. Jeg har googlet mye angst og angstterapi for å finne ut hvordan det skulle se ekte ut, forteller Hagi.

Unge, ferske skuespillertalenter

Hagi har gått ett år på bachelorstudiet Det Multinorske ved Det Norske Teatret, og hun har drevet med teater og sang siden hun var elleve år. Dette er 21-åringens første hovedrolle i en tv-produksjon.

Serieskaper og regissør Mortensen beskriver Hagi som et stort skuespillertalent.

– Vi hadde mange inne for rollen som Klara, men energien og utstrålingen til Darin skilte seg ut for oss. Hun har samtidig en trygghet vi synes gir en helt unik tilstedeværelse og dybde til rollen og serien. Hun var en drøm å jobbe med, sier Mortensen i pressemeldingen.

NYE SKUESPILLERTALENTER: Kayd Wacays, Darin Hagi og Hanna Heider Hov i rollene som vennene Mo, Klara og Lotte. Foto: Jonathan Vivaas Kise/TV 2

I rollen som Lotte finner vi skuespiller og danser Hanna Heider Hov (26), som har lang erfaring som både skuespiller, skribent og regissør på diverse revyer, mens danseren Kayd Wacays (23) debuterer som skuespiller i rollen som Mohammed (Mo). Han tar for øyeblikket en bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania.

I rollen som Klaras date, Espen, finner vi Alfred Ekker Strande, kjent fra serier som «Blank», «Hjerteslag», og «Livstid».

Serien er produsert av Maipo Film, og produsenter er Lotte Sandbu og Synnøve Hørsdal. Manusforfattere er Liv Mari Ulla Mortensen og Sofia Lersol Lund.

«Etter lørdag» har premiere på TV 2 Sumo i juni.