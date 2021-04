Realityprofiler felt i FIM

Det opplyser FIM i en pressemelding mandag.

Melina Johnsen er felt for omtale av egen tannbehandling på en klinikk i Tyrkia.

«Bilde fra Instagram viser referanse til tannklinikken med et «etter behandling bilde» med et stort hvitt smil. Video som ligger tilgjengelig på hennes Instagramkonto viser bilder fra tannklinikken», skriver FIM i en uttalelse.

– De bildene av tennene når de er slipt ned er dessverre ikke meg. Og dette er ikke reklame, dette er noe jeg har betalt for. Fint om dere kan la meg være i fred, dette er noe jeg har gjort for meg selv og ingen andre for personlig årsaker. Bruk tiden deres på noe fornuftig, skriver Johnsen i sitt tilsvar til FIM.

FIM skriver følgende om svaret fra Johnsen:

«Det får etter Fims oppfatning ingen betydning så lenge hun velger å fortelle om det på sin Instragramprofil med referanse til utførende klinikk. Omtalen av behandlingen fremsto som markedsføring».

Felt for å promotere kosmetisk inngrep

Sandra Fjeldberg på sin side er felt for å ha promotert et kosmetisk inngrep.

«Fim mener at bildene i saken som er lagt ut på Instagram gir et klart inntrykk av at Fjeldberg reklamerer for klinikken. Vurderingen legger videre særlig vekt på Fjeldbergs store andel unge følgere og eksplisitte omtale i bilde og ord av et kosmetisk inngrep. Kosmetiske inngrep er tjenester som i seg selv er egnet til å skape kropps- og utseendepress og det skal lite til for at slik markedsføring er i strid med Fim», skriver de.

I vedtaket fra står det at de ikke har mottatt noe tilsvar på fellelsen fra Fjeldberg, men henviser til en sak som fra God kveld Norge tidligere i år, som omtaler klagen på den nåværende fellelsen.

– Føler ikke jeg har gjort noe galt

I februar ble nemlig Fjeldberg klaget inn for å ha delt på sosiale medier at hun hadde tatt behandlingen «trådløft», og det er denne klagen hun nå er felt for.

UT MOT FIM: Influenser Sandra Fjeldberg mener ikke hun har gjort noe galt. Foto: Instagram @sandrafjeldberg

Trådløft er en behandling der man strammer opp huden i ansiktet ved hjelp av små tråder som blir tredd under huden.

Fjeldberg fikk da hardt ut mot FIM og fortalte følgende til God kveld Norge den gang:

– Jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt. Klagen kom av at de mente det kunne fremstå som reklame, noe det absolutt ikke var, forklarer hun og la til:

– Synes det blir feil av dem å skulle være moralpoliti på hva man kan og ikke kan dele med følgerne sine.

God kveld Norge har forsøkt å kontakte med Fjeldberg og Johnsen, som foreløpig ikke har svart på henvendelsen.