Russisk politi: Ikke delta i Navalnyj-demonstrasjoner

Der er planlagt nye demonstrasjoner til støtte for den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Russisk politi advarer mandag alle mot å delta, melder nyhetsbyrået Reuters.

Navalnyj er blant de argeste kritikerne av Russlands president Vladimir Putin. Rådgiverne har bedt om gatedemonstrasjoner 21. april for å redde livet hans.

Tidligere i april ga Russland Tiktok en bot på over 250.000 kroner for innhold som oppfordret mindreårige til å delta på Navalnyj-støtteprotester.



Twitter ble dømt til en bot på nesten en million kroner for ikke å ha fjernet poster som oppfordret barn til å ta del i ulovlige protestdemonstrasjoner.

Navalnyj ble mandag flyttet til et behandlingssted og får daglig tilsyn av en lege.

Russiske fengselsmyndigheter sier i en uttalelse at Navanyj blir overført til et sykehus for domfelte i byen Vladimir, 180 kilometer øst for Moskva. Navalnyjs tilstand skal være «tilfredsstillende» og han skal ha sagt ja til å ta til seg vitaminer.

Den 44 år gamle regimekritikeren er dømt til fengsel i forbindelse med en gammel svindelsak, en dom som falt kort tid etter at han hadde returnert til Russland etter så vidt å ha overlevd et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor.

31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for helseplager.

Lege: Kan dø når som helst

Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva formidlet i helgen at kaliumnivåene hans er så høye at han må ha intensivbehandling for å hindre hjertestans. Han risikerer å dø når som helst, ifølge legen, som ikke har fått slippe inn i fengselet.

Ifølge nyhetsbyrået Tass har han testet negativt for både tuberkulose og koronavirus.

Tidligere mandag fryktet Navalnyjs allierte fremdeles dårlige nyheter rundt Navalnyj.

– Vi vet ikke hva som skjedde med ham i løpet av helgen, fordi advokatene hans ikke får møte ham, sa regimekritiker Ljubov Sobol mandag morgen.

Vestlig bekymring

Navalnyjs situasjon tas også opp på høyeste hold i EU. Saken blir tema på mandagens utenriksministermøte.

Kreml avslår kritikk

I en uttalelse mandag avfeier Kreml bekymringene fra vestlige land.

– Helsen til domfelte i Russland kan og bør ikke være et tema for deres interesser, sa Kreml-talsmann Dmitry Peskov.

– Vi overvåker ikke helsetilstanden til russiske fanger, la han til.

Påtalemyndigheten i Russland ba fredag en domstol om å sette Navalnyjs nettverk og hans stiftelse FBK på en liste over ekstremistiske organisasjoner.

– Under dekke av liberale slagord er disse organisasjonene aktive i å skape forhold for destabilisering av den sosiale og sosiopolitiske situasjonen, hevdet påtalemyndigheten i Moskva i en uttalelse.

Der anklages organisasjonene også for å tilrettelegge for å «endre grunnsteinen i den konstitusjonelle orden». Gruppene utfører angivelig aktiviteter for utenlandske organisasjoner på russisk territorium, og de er derfor uønsket, het det fra påtalemyndigheten.

Navalnyjs medarbeidere og organisasjoner har hyppig vært gjenstand for politiaksjoner og pågripelser på grunn av sine politiske aktiviteter.

Presset mot dem har økt etter at Navalnyj vendte hjem til Russland i januar. Han hadde da tilbrakt flere måneder i Tyskland der han fikk behandling for et giftangrep som han anklager den russiske regjeringen for å stå bak.

(NTB/TV 2)