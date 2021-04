Gavmild Haaland hylles: – Ordene strekker ikke til

På autismesenteret SOS i rumenske Bihor har de mottatt en helt spesiell gave fra Erling Braut Haaland mandag, skriver senteret på Facebook.

– Kjære, Simona. Jeg sender dere alle lykkeønskninger for den gode jobben dere gjør i Romania. Kos dere med den lille gaven som følger med, står det i et brev signert Dortmunds norske superspiss.

– Ordene strekker ikke til for å fortelle vår takknemlighet for denne gesten, skriver senteret på Facebook.

Pakken, som inneholder signerte bilder og drakt, kommer etter den oppsiktsvekkende autografjakten til assistentdommer Octavian Sovre, som i etterkant av den første Champions League-kvartfinalen mellom Manchester City og Dortmund sikret seg autografen til Haland.

Sovre fikk kritikk, men assistentdommeren fikk langt mer sympati dagen derpå. Da kom det frem at Octavian Sovre samlet autografer og suvenirer fra sine dommeroppdrag for å auksjonere dem bort til inntekt for senteret for barn og voksne med alvorlige former autisme.

Men ikke alle lot seg sjarmere av Sovres innsamling, for den rumenske assistentdommeren ble suspendert i etterkant.

Siden 2015 skal Sovre ha donert en rekke suvenirer fra sine oppdrag i toppkamper rundt omkring i Europa. SOS Autism Bihor, som er navnet på senteret, har fått drakter, bilder og autografer på kort eller flagg.

– Jeg kan ikke beskrive hvor mye Octavian har hjulpet oss i mange år, sa Simona Zlibut, som leder foreningen bak senteret, til Gazeta Sporturilor.