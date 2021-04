Styrte hasjbutikk fra Snapchat: «Ny topp godis inne»

Mens han satt i Oslo tingrett tiltalt for organisert narkotikakriminalitet, styrte 22-åringen hasjbutikken «Varehuset».

BEVISMATERIALE: Gjennom bilder som disse reklamerte 22-åringen for hasj og marihuana. På enkelte av bildene oppgis også priser. Foto: Politiet

Denne uken ble han dømt til 100 dagers ubetinget fengsel.

For politiet er 22-åringen er kjent skikkelse. Allerede for flere år siden mente politiet, ifølge TV 2s opplysninger, at han var en del av den kriminelle gjengen Young Bloods.

I løpet av våren og sommeren 2017 gjennomførte politiet en storstilt etterforskning mot miljøets narkotikaomsetning.

Dømt for mafiavirksomhet

Etterforskningen ledet politiet til et narkotikadepot i et skogholt ved en barnehage på Holmlia. Politiet knyttet flere konkrete personer til depotet.

For å avsløre mennene beslagla politiet stoffet og satte opp et kamera i skogen.

Da saken kom opp for retten, kunne politiet vise frem hvordan den kriminelle gjengen benyttet salgstelefoner til å sende ut såkalte flåtemeldinger med tilbud om narkotika.

Fem av de seks tiltalte i saken ble dømt etter straffelovens paragraf 79c, den såkalte mafiaparagrafen, både i tingretten og lagmannsretten.

I politiet anses dommen som deres første Young Bloods-dom. I dag mener Oslo-politiet at gjengen er splittet og i stor grad oppløst.

Da 22-åringen og kameratene hans satt på tiltalebenken i Oslo tingrett i februar 2019, nektet han straffskyld for befatning med narkotikaen. Han mener at det ikke er han som synes på politiets video fra skogholtet.

PÅ LETING: Han mener ikke selv at det er han, men retten fant det bevist at 22-åringen her leter etter narkotika under en stein i skogen. Foto: Politiet

Han ble likevel dømt til 3 år og 8 måneders fengsel, før lagmannsretten senere justerte straffen til 2 år og 4 måneder.

«Operasjon Walmart»

Nå har 22-åringen igjen blitt dømt for narkotikalovbrudd. Denne gangen har han flyttet salget fra SMS til Snapchat.

Samtidig som han satt tiltalt mafiavirksomhet i Oslo tingrett, drev han nemlig Snapchat-kontoen «Varehuset», der han tilbød store mengder hasj og marihuana.

Fra januar til september 2019 har det blitt sendt og mottatt 5.628 meldinger mellom hans Snapchat-konto og dens 880 kontakter.

STADIG AKTIV: Snapchat-kontoens følgere fikk hyppige oppdateringer på når og hvor de kunne kjøpe hasj. Foto: Politiet

Bare mellom 12. juli og 14. august ble det publisert 63 videoer på MyStory, der kontaktene ble tilbudt ulike former for narkotika.

På bildene og videoene skriver han ting som «shop now», «full 3g bags», «kan treffes i byen» og «ny topp godis inne».

Politiet oppdaget kontoen ved en tilfeldighet da en kjøper ble pågrepet og fortalte hvor han hadde fått tak i hasjen sin. Da politiet fikk mistanke om hvem som stod bak kontoen, iverksatte de raskt en større etterforskning.

Den fikk, ifølge TV 2s opplysninger, navnet «Operasjon Walmart» etter den amerikanske gigantkjeden.

I forbindelse med ransaking hos 22-åringen har politiet også funnet store mengder kommunikasjon på applikasjonen Wickr om kjøp og salg av cannabis.

Ekstra streng straff

Retten mener det er straffeskjerpende at mannen har brukt Snapchat, fordi målgruppen i all hovedsak er unge mennesker.

STOFF: 22-åringen hadde stadig nye typer narkotika til salgs. Foto: Politiet

I tillegg er straffen skjerpet fordi lovbruddene er begått samtidig som han var tiltalt i en annen narkotikasak.

– Vi er bekymret fordi det er veldig mange unge mennesker som bruker Snapchat, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt.

– Hvor utbredt er salg av narkotika på Snapchat?

– Det er vanskelig for oss å si, men det man skal være klar over, er at politiet er til stede også på Snapchat, sier han.

AKTOR: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Vil hjelpe andre

Mannens forsvarer, advokat Sverre Sjøvold, sier til TV 2 at hans klient er fornøyd med dommen på 100 dagers fengsel.

– Den er i tråd med hans ønsker om å komme seg videre i livet. Han erkjente straffskyld og godtok inndragning av penger, iPad og telefon, sier Sjøvold.

– Dette er et oppgjør med gammel fortid. Han er i et utdanningsløp, han er i jobb og ønsker fremover å bruke sine erfaringer til å hjelpe barn og unge som har vært i samme situasjon som ham tidligere.

FORSVARER: Advokat Sverre Sjøvold fra Advokatfirmaet Hasle. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I utgangspunktet mente retten at 22-åringen skulle dømmes til seks måneders fengsel, men han har fått betydelig kortere straff fordi han etter hvert tilstod alt han var anklaget for.

Dessuten har retten vektlagt at han har vist en positiv utvikling i livet sitt, at han var ung da lovbruddene skjedde, og at saken har hatt lang saksbehandlingstid.

Selv om mannen etter egen forklaring har hatt tilgang på hasj i fengsel, har han vært rusfri siden september 2019. Mannen er snart ferdig med å sone dommene han har fått.