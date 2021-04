Liverpool-supporterne protesterer mot superligaen

En gruppe Liverpool-tilhengere samlet seg mandag ved Anfield for å protestere mot at klubben er med på å stifte utbryterligaen Super League.

Fansen hengte opp svarte bannere på stadionportene med et tydelig budskap:

«LFC-fans imot den europeiske superligaen» og «Skam dere. Hvil i fred, LFC 1892-2021» var skrevet der, viser bilder fra Sky Sports.

SKUFFELSE: Budskapet fra lokale fans er krystallklart. Foto: Carl Recine

Planene om en europeisk superliga med blant andre seks engelske klubber er blitt svært dårlig mottatt i supporterkretser.

Ifølge nettstedet This is Anfield kommer de mest ihuga Liverpool-supporterne også til å fjerne flagg og bannere fra tribuneseksjonen The Kop på Anfield.

«VI ER LIVERPOOL»: Klar beskjed til FSG: «dere eier ikke oss!». Foto: Carl Recine

Også klubbens norske fans reagerer.

– Dette treffer oss midt i hjertet og jeg kan aldri huske å ha fått flere tilbakemeldinger om en enkeltsak tidligere. Noen er sinte, noen etterlyser mer informasjon og en håndfull medlemmer har fått nok og melder seg ut, skriver Tore Hansen, daglig leder i Liverpool FC Supporters' Club Scandinavian Branch (LFCSCN), på Liverpool.no.

Supporterklubbens posisjon er krystallklar.

– Vi er ikke Liverpools stemme, vi taler selvsagt supporternes sak. Vi kommer til å engasjere oss i denne saken så lenge det er nødvendig – fortsatt med tydelig tale. Vi ønsker ikke en superliga med en håndfull inviterte klubber, der forskjellene blir større og flere kjedelige kamper bare fordi enkelte har mer makt og penger, skriver Hansen.

