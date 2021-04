Qatar om landslagets protest: – Bommer med kritikken

Debatten om etikk i fotballen raser, etter at Super League-planene til flere storklubber i Europa nå ser ut til å rakne.

I kjølvannet av de massive protestene som later til å ha hatt effekt, retter nå flere blikket mot det kommende fotballmesterskapet i Qatar.

Det norske herrelandslaget tok i slutten av mars tydelig standpunkt, da de gjennomførte markeringer under sine VM-kvalifiseringkamper mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro. Kvinnelandslaget gjorde det samme mot Belgia i april.

Budskapet på t-skjortene deres var en tydelig kritikk mot det mange mener er brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Qatar.

Slik markerte Nederland

Både Tyskland og Nederland fulgte opp med lignende markeringer.

I Qatar har protestene også vært tema den siste tiden.

– Bommer med kritikken

TV 2 har stilt myndighetene i Qatar spørsmål om hva de synes om det norske landslagets protestaksjon.

– Qatar stiller seg helhjertet bak fotballspillere og -forbunds anledning til å bruke sine plattformer for å vise sitt engasjement for menneskerettigheter. Men de bommer med kritikken knyttet til Qatar-VM i 2022, skriver en representant for myndighetenes kommunikasjonsavdeling i en e-post.

De sier at flere organisasjoner, blant annet FNs egen arbeidsorganisasjon ILO, har anerkjent de positive endringene som landet har innført den siste tiden.

– Qatar er i rask utvikling, men endringer på systemnivå skjer ikke over natten. Dialog og engasjement er den beste måten å skape varig endring på, og derfor vil vi fortsette å jobbe med våre internasjonale partnere for å forsikre oss om at våre omfattende arbeidsreformer blir en stor del av arven etter VM i 2022, skriver kommunikasjonsenheten.

Amnesty er kritiske til hvor effektive endringene er. Les deres kommentarer mot slutten av artikkelen.

Møtte NFF i 2019

TV 2 har også spurt Qatar hvilken kontakt de har hatt med norske myndigheter i forbindelse med landslagets protester.

Dette svarer de ikke direkte på. Isteden svarer de generelt, men bekrefter at de har vært i kontakt med Norges fotballforbund.

DISKUSJON: Ifølge Qatar har landet vært i dialog med Norges Fotballforbund om reformene landet har innført. Bildet viser forbundspresident Terje Svendsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Qatar er i regelmessig kontakt med internasjonale organisasjoner, myndigheter, fotballforbund, selskaper og NGO-er for å diskutere forhold knyttet til arbeidstakerreformer. Denne kontakten inkluderer også Norges fotballforbund.

NFF opplyser til TV 2 at sist gang de møtte representanter fra Qatar, var under et besøk til landet i 2019. Dette skjedde sammen med andre fotballforbund fra Norden og LO i nordiske land.

Nekter innsyn i Qatar-dokumenter

Den 22. mars, to dager før første kvalifiseringskamp ble spilt, mottok både det norske Utenriks- og Kulturdepartementet et dokument fra den qatarske ambassaden, ifølge departementenes postlister.

Tema for dokumentene var arbeidsreformene som Qatar har gjennomført.

TV 2 har bedt om innsyn i disse dokumentene, men har fått avslag. Kulturdepartementet begrunner dette med at dokumentene er mottatt under forutsetning av, eller at det følger av fast praksis, at de ikke skal offentliggjøres.

Mener VM kan få fart på endringene

TV 2 har også spurt myndighetene i Qatar hvordan de stiller seg til påstandene om at utenlandske arbeidere ikke blir behandlet i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.

Til dette sier de at alle arbeidere i Qatar blir behandlet med verdighet, respekt og i tråd med menneskerettighetene. De mener at VM har blitt en katalysator, som har ført til raskere endring.

TYDELIG: Landslagssjef Ståle Solbakken har vært svært tydelig i sitt syn på forholdene i Qatar. Landet hevder mye er endret til det bedre på grunn av VM. Foto: Savo Prelevic / AFP

– VM i 2022 har akselerert arbeidsreformene i Qatar og internasjonalt. Qatar leder regionen i disse spørsmålene, og våre reformer har forbedret livene til millioner av arbeidere og deres nærmeste.

Videre hevder myndighetene at reformene har ført til en rekke forbedringer for arbeidere. Høyere lønn, flere rettigheter og bedre arbeidsforhold, er blant det Qatar nevner.

Norge med nytt budskap mot Qatar-VM!

Myndighetene sier også at det tidligere kravet om tillatelse fra arbeidsgiver for at en arbeider skulle få forlate landet, nå er fjernet. I tillegg kan nå arbeidere skifte jobb, dersom de ønsker selv. Dette var før ikke mulig.

Fengslet for brudd

Qatar hevder at tilsynsorganet som skal sikre at arbeidsreformene faktisk blir etterlevd, bare i siste kvartal i fjor utstedte 7000 større og mindre sanksjoner for brudd på reformene.

De sier at dette omhandler alt fra mindre bøter til fengselsstraffer.

– Effekten av disse reformene kan ikke undervurderes. Mer enn 400 000 arbeidere nyter godt av lønnsøkninger, og over 100 000 arbeidere har skiftet arbeidsgiver siden september 2020, sier representanten for myndighetene i sitt svar til TV 2.

Stiller spørsmål ved reformene

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty har i en årrekke satt et kritisk søkelys på forholdene i Qatar. Etterforsker May Romanos har gransket situasjonen i Midøsten i lang tid. Hun sier at Qatar har hatt noe fremgang.

GRANSKER: Amnesty-gransker May Romanos sier at det har skjedd positive endringer i forbindelse med fotball-VM i 2022. Foto: Amnesty International

– Samtidig er mange av reformene svakt implementert. Mange arbeidsmigranter får fortsatt ikke utbetalt lønninger, jobber lange dager og får ikke grunnleggende rettssikkerhet, hevder Romanos.

Selv om hun og Amnesty anerkjenner at Qatar har endret noe til det bedre, mener hun ikke at landet er i mål.

– Qatar må gjøre mer for å levere på de forpliktelsene de har kommet med før VM neste år, sier Romanos.