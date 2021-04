Hodeskade ødela karrieren - nå blir Mason tidenes yngste Premier League-manager

Se Tottenham-Southampton på TV 2 Sport Premium og Sumo onsdag fra klokken 18.30!

Midt i koket som oppsto i fotballverdenen med Superliga-nyhetene, valgte Tottenham å gjøre sitt for å bidra til en annerledes mandag på balløya.

London-klubben ga manager José Mourinho sparken, kun seks dager før ligacupfinalen mot Manchester City.

Inn i portugiserens posisjon kommer tidligere Tottenham-spiller Ryan Mason (29), som var eid av de liljehvite fra 2008 til 2016. 29-åringen skal lede laget ut sesongen.

– Først og fremst så kom sparkingen på et veldig overaskende tidspunkt. At det skulle skje etter 17 måneder og seks dager før en cupfinale, det er rimelig spesielt. Det sier hvor ille det var, når man tror at Mason kan forberede det laget bedre før finalen enn hva Mourinho kan. Det sier sitt, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt.

– Den rake motsetningen til Mourinho

Før den nevnte finalen skal Mason flere av sine tidligere lagkamerater i onsdagens ligaoppgjør mot Southampton. Da overtar han Attilio Lombardo (32 år og 67 dager) som tidenes yngste manager i Premier League og blir også den yngste Tottenham-manageren i klubbens historie.

Helst skulle nok 29-åringen ha gått ut på gresset for Spurs onsdag kveld, men en stygg hodeskade som Hull-spiller i 2017 medførte kraniebrudd og en brå og tidlig karriereslutt for den tidligere midtbanespilleren.

– Ikke vær bekymret Ryan. Du kommer til å være en suksessfull person utenfor banen, sa tidligere Spurs-sjef Mauricio Pochettino til ESPN da det ble klart at Mason måtte legge opp som 26-åring i februar 2018.

To måneder senere ble Mason en del av Tottenhams trenerapparat. At han blir en suksess utenfor banen tror også Tottenham-supporter og -podkaster Lars Peder Karset Hellerud. I alle fall på kort sikt.

– Jeg tror han kan frigjøre positiv energi og senke skuldrene til spillerne. Det har vært misnøye og en giftig stemning i klubben under Mourinho en stund. Jeg tror Mason er den rake motsetningen til Mourinho som person og å få inn en nå som kan få frem smilet litt er akkurat det de trenger, sier Hellerud til TV 2.

Han synes valget av Mason som midlertidig manager er spennende og er forventningsfull før en viktig uke for klubben.

– Man har lyst at han skal lykkes. Det er flere i Tottenham-miljøet som ikke unnet Mourinho et trofé med oss slik at han ikke kan si at han vant med oss også. Når Mason kommer inn og man har lyst at han skal lykkes sammen med kompisene sine, da blir det noe helt annet.

Sammenlignes med Solskjær

En annen som har overtatt etter en Mourinho-sparking på midlertidig basis er Ole Gunnar Solskjær da han overtok som Manchester United-manager i desember 2018.

– Jeg har mange ganger tenkt på sammenligningen med Solskjær. Jeg ser absolutt likheter, for han kom etter Mourinho også. Det ga jo en god effekt, så vi får håpe det samme skjer med Tottenham.

Kristiansunderen endte til slutt opp med United-jobben på permanent basis. En permanent stilling tror Hellerud at kommer for tidlig for Mason.

– Det kan godt være han blir permanent manager en dag, men da bør han helst ha to mellomsteg før han blir det, mener Spurs-supporteren.

SUPPORTER: Lars Peder Karset Hellerud gleder seg til å se favorittlaget under Ryan Mason. Foto: Privat

Hellerud tror imidlertid at den midlertidige treneren vil gjøre som Solskjær og bruke mer unge og lokale spillere enn hva Mourinho gjorde i sin tid på Old Trafford og Tottenham Hotspur Stadium.

– Tottenham betyr mer for Mason enn Mourinho. Han vil nok bruke en del spillere som har vært i fryseboksen til Mourinho. Harry Winks, Dele Alli og Gareth Bale har vært der en stund nå. Jeg tror at vi får vi får se en tydeligere Spurs-identitet.

– Spesielt at jobben skal ramle ned i fanget hans

Thorstvedt håper på en løssluppen Spurs-utgave mot Southampton og i ligacupfinalen mot Manchester City til helgen. Samtidig er han nøye med å påpeke Masons manglende trenererfaring før debuten onsdag

– Spillere liker jo når en ikke har så mange begrensninger og når en trener sier «nå går vi ut og klinker til», sier TV 2s fotballekspert og tilføyer:

– Jeg tror Ryan Mason er godt likt og tror han har god kjennskap til dynamikken i gruppen. Han er en veldig bra fyr tror jeg og har en god «standing» i klubben, men det er spesielt at jobben skal ramle ned i fanget hans med tanke på erfaringen hans.

SPENT: TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt håper gamleklubben får ting på skinner under Ryan Mason. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Journalist Simon Peach, som blant annet dekker England og Manchester United for nyhetsbyrået PA, dekket Masons debut for Three Lions tilbake i 2015. Han er også spent på hvordan Spurs vil fremstå under Mason.

– Han har alltid slått meg som en imponerende fyr og en som mange snakker høyt om. Samtidig, han skal nå trene spillere som er kompisene hans. Han er bare 29 år. Vi har sett med Julian Nagelsmann at alder ikke nødvendigvis er en hindring. Det skal bli fascinerende å se hvordan Tottenham vil se ut, sier Peach til TV 2.

Første test for den unge treneren mot Southampton onsdag kveld, før han kan vinne klubbens første trofé siden 2008 i ligacupens finale på søndag.

– Hvis de ikke slår Southampton er det skuffende, men det viktigste er at de vinner ligacupen. Det er skandaløst at de har vunnet så lite som de har gjort. Da vil en ligacup langt på vei kan redde sesongen, konkluderer Thorstvedt.

