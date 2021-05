Det er bare å forberede seg på en bilskilt-revolusjon

Kjennemerker for motorkjøretøy, eller bilskiltene som vi gjerne kaller det i dagligtale, ble innført i Norge i helt tilbake i 1899.

Disse kjennemerkene var en metallplate med påmalte tall. Først i 1913 ble det bokstav og tall. Siden har det, med få unntak, vært nettopp det. Altså metallplate med påmalte tall og bokstaver. Selvfølgelig har det vært noen endringer underveis på bilskiltene, men noen revolusjon på området kan man vel ikke si at det har vært.

De digitale bilskiltene har samme størrelse som de vanlige av metall, men er noe tykkere. Denne illustrasjonen viser oppbyggingen. Foto: Reviver auto

Gammel ide

Kanskje ikke helt uventet i vår digitaliserte hverdag, kan også bilskiltene bli digitale i løpet av noe tid. De som påstås å være først i verden med å utvikle den nye typen digitale bilskilter, er den teknologiske Silicon Valley-bedriften Reviver Auto i California.

Det er naturlig nok også der, og etter hvert i flere amerikanske stater, at de nye skiltene har blitt testet ut de siste tre årene. Etter der vi erfarer, med en viss suksess. Det betyr på ingen måte at skeptikerne ikke er der. Det er særlig dette med personvern og faren for hacking som er hovedargumentene til de som helst ser at man fortsetter med de tradisjonelle metallplatene.

Administrerende direktør, Neville Boston i Reviver Auto. Foto: Reviver auto

– Ideen til de digitale bilskiltene fikk jeg i 2008. Derfra tok det ti år til de kom på den første bilen.

– Fra begynnelsen handlet det om å forenkle byråkratiet rundt eierskifter. Men ganske fort så vi at det kunne ligge noe mye større rundt dette med bilskiltene. Derfra rullet snøballen. De nye skiltene kan bli et unikt verktøy.

Det sier gründer og administrerende direktør, Neville Boston i Reviver Auto, i en pressemelding.

Mange muligheter

De digitale skiltene vil i utgangspunktet fungere omtrent som de gamle bilskiltene. De vil være like store og sitte fysisk på bilen, men de er i utgangspunktet små skjermer, omtrent som en iPad. De vil også kunne få en del tilleggsfunksjoner. Dette ved hjelp av trådløs LTE-teknologi, som gjør at du kan forandre deler av skiltet og gjøre det personlig med ditt eget design.

Teknologien vil automatisk kunne registrere kjøretøyet med ulike digitale oblater (for eksempel om at forsikring er i orden) og kan også fremme ulike formål, slik som kreftsaken eller noe annet man brenner for. Man kan også vise logoen til favorittfotballaget eller lignende.

Blir bilen stjålet, kan du via en app få skiltet til å vise "Stjålet". I tillegg til dette vil du også kunne varsle bakenforkjørende om at veien er glatt eller at det kan bli kø. Gjennom skiltet kan man spore stedet bilen befinner seg, registrere betaling ved bom-passeringer og parkering. Mulighetene her er utrolig mange.

De digitale skiltene vil gi flere muligheter til alternative visninger. Bildet viser samme skilt, men med forskjellige budskap. Foto: Reviver auto

Det fungerer for oppdateringer innenfor mobiltelefonnettverket, så det er kontinuerlig oppdatert informasjon når du befinner deg i et område med dekning. Om man kommer ut av et område med mobildekning vil skiltet være som et standard skilt, som viser bilens kjennetegn. Dessuten har skjermen belysning, så vi kan dermed si farvel til skiltlysene når dette kommer.

Kommunikasjonskanal

I bunn og grunn er det små PC-er med tilpassede skjermer vi snakker om her. De er tilkoblet bilens elektriske anlegg og henter strøm derfra. Eller de har et eget batteri. Etter det vi erfarer finnes disse skiltene, som kalles RPlate, i to utgaver. Den rimeligste med færrest funksjoner koster rundt 500 dollar, men pro-utgaven av RPlate med flere tilleggsfunksjoner koster rundt 800 dollar. ( Det tilsvarer henholdsvis rundt 4200 og 6500 kroner) I tillegg kommer en månedlig abonnementsavgift.

Skiltene vi med andre ord gå fra å være bare et identitetsmerke, til å bli en slags ny kommunikasjonskanal.

Det er kanskje å trekke det vel langt, men det blir litt på samme måte som at telefonene gikk fra å være en innretning man ringte med, til å bli et viktig verktøy i hverdagen. Med langt flere muligheter enn hva Alexander Graham Bell så for seg da han lanserte telefonapparatet. Faktisk omtrent på samme tid som det første bilskiltet kom.

Enn så lenge finnes disse digitale bilskiltene i USA. Vi kjenner ikke til noe lignende i Europa, ennå. Men at dette på litt sikt kommer – det er vi rimelig sikre på. Det er bare å forberede seg.

