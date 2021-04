Serieanmeldelse: Derfor blir denne serien din nye besettelse

I dramakrimserien «Mare of Easttown» er det dramaet som gjør den til en soleklar terningkast 6.

Den er varm, hjerteskjærende, interessant, morsom og spennende, med sammensatte rollefigurer og gode skuespillere, med en gnistrende Kate Winslet i spissen. I tillegg byr krimgåten på både spenning og gisp.

Politietterforsker med trøblete privatliv

I «Mare of Easttown» treffer vi politietterforskeren Mare, som bor sammen med moren, datteren og barnebarnet, med eks-mannen i nabohuset.

Easttown er en liten by der alle kjenner alle, og når en ung kvinne blir drept, er det mange berørte, og etter hvert flere mistenkte. Dessuten ligger forsvinningen av en annen ung kvinne ett år tidligere allerede tungt over byen.

DYKTIG POLITIETTERFORSKER: Mare Sheehan er en dyktig, men ikke alltid profesjonell politietterforsker. Foto: HBO Nordic

Mare får motvillig selskap av den unge politietterforskeren Zabel (Evan Peters), og hun forsøker å takle jobben samtidig med et trøblete familieliv og en personlig sorg hengende tungt over seg. Mare er en dyktig etterforsker, men er så stappfull av innestengte følelser at de stadig tyter ut og tar over for profesjonaliteten.

Kate Winslet er glitrende

Okey, vi har sett det før: En plaget politietterforsker med et trøblete privatliv som ofte kommer i veien for etterforskningen. Det er en oppskrift på veldig mange serier, men når resultatet smaker så godt som «Mare of Easttown», så er det bare å fråtse i vei.

SIN LIVS ROLLE: Kate Winslet er troverdig som etterforsker Mare Sheehan. Foto: HBO Nordic

Kate Winslet er glitrende som sint, tilkneppet og sorgtung etterforsker, og er troverdig som både mor, søster, bestemor og datter.

Selv om hun ikke framstår veldig sympatisk, får vi likevel umiddelbart sympati med henne. Det gjelder for øvrig flere av rollefigurene i serien.

Interessante folk med spennende historier

Det er mange å forholde seg til, men karakterene er så godt tegnet at det er lett å følge dem og bli engasjert i de ulike historiene deres. Og her er det stappfullt av interessante historier og engasjerende drama.

Som den unge alenemoren som sliter med å få nok penger til en øreoperasjon til sønnen, som moren som fortvilet leter etter datteren som forsvant for ett år siden, som faren som mister dattera og er full av alkohol og hevntanker.

Vi kommer fort nær de ulike personene, og det blir derfor ekstra hjerteskjærende når drapet skjer, både i forhold til offeret, familien og politietterforsker Mare.

Mørkt krimdrama med lysglimt

Det skjer voldsomt mye i en så liten by, men hver og én hendelse er dønn troverdig, så summen går derfor opp. Selv om dramaet tar mest plass i «Mare of Easttown», er krimgåten både spennende og interessant, og byr stadig på ulike vendinger og nye mistenkte.

Den bringer til og med fram et par gisp og hopp i sofaen.

BRA ROLLEGALLERI: Jean Smart er rå og morsom som moren til etterforsker Mare. Foto: HBO Nordic

Det er mørk tematikk og lite sol i byen Easttown, men det er likevel ikke helt mørkt hele tiden. Mares mor, spilt av Jean Smart, kommer med «onelinere» på rekke og rad, og det kompliserte forholdet mellom mor og datter byr først og fremst på masse humor.

«Mare of Easttown» er en sånn type serie der du bare MÅ se en episode til og der episodene føles for korte enda de varer i en hel time.

Terningkast 6.