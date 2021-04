Regel skaper bitre arvestrider: – Barn trues av foreldrene

Arv kan være et betent tema, og reglene for særkullsbarn er blant det som kan skape arvekonflikter. TV 2 har snakket med Stian, som er i konflikt med sin stemor etter farens død.

Planen når man gifter seg er at forholdet skal vare til «døden skiller oss ad», men slik blir det ikke alltid.

Man kan diskutere om det er positivt eller negativt at flere velger å skille seg fra partneren, men resultatet er uansett at det blir mange ulike familiesammensetninger rundt omkring.

Og når det blir snakk om «dine barn» og «mine barn» i et forhold, er det ikke helt usannsynlig at det på et eller annet tidspunkt oppstår strid om arv.

Forbrukerøkonom og advokat Derya Incedursun forteller at hun får mange spørsmål om regler knyttet til arv og særkullsbarn, som betyr barna til én av partene i et ekteskap.

– Folk lurer på hvilke arverettigheter de har som gift med særkullsbarn, hvordan de kan sikre den lengstlevende uten å krenke barnas pliktdelsarv, om de bør gi samtykke til uskifte og om mor eller far kan gjøre dem arveløse, sier Incedursun.



I videoen øverst kan du se ekspertens tre råd for å unngå arvestrid.



Forhold kan surne

Professor Thomas Eeg ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen sier du har krav på arv etter dine foreldre, men ikke etter dine steforeldre.

– Hvis den ene forelderen din gifter seg med en ny partner, har du krav på arv når din forelder dør. Du kan imidlertid gi samtykke til at den nye ektefellen sitter i uskifte. Hvis du ikke har gitt dette samtykket, har du krav på å få din del av arven med en gang din forelder går bort, sier Eeg.

Å sitte i uskifte innebærer at arveoppgjøret ikke skiftes til arvingene, og at enke eller enkemann får disponere den avdøde ektefelles eiendeler.

– Du bør være forsiktig med å gi forhåndssamtykke til at foreldre med ny partner skal få sitte i uskifte om en av foreldrene går bort. Ting endrer seg over tid, og det som en gang var et rosenrødt forhold til en steforelder, kan ha blitt et dårlig forhold når årene har gått, sier professoren.

Angrer på samtykke

Eeg tror det er mange som ikke tenker over de framtidige konsekvensene av å skrive under på et samtykke til uskifte.

TV 2 har snakket med Stian, en mann i 40-årene, som akkurat nå er i konflikt med sin stemor etter at faren nylig gikk bort.

– Da min far døde, hentet stemor frem en avtale som jeg og min søster hadde skrevet under på for 16 år siden. Det var en avtale jeg knapt kunne huske å ha underskrevet, sier Stian, som også hevder de ikke fikk opplyst at avtalen gjaldt retten til å sitte i uskifte.

Forholdet til stemoren har blitt svært dårlig, og det er nå strid om arven. Stian angrer bittert på at han og søsteren for 16 år siden samtykket til at faren og stemoren kunne sitte i uskifte etter at den første gikk bort.

– Vi hadde aldri underskrevet en slik avtale i dag. Vi har riktignok et ansvar selv for hva vi skriver under på, men den gangen skjønte vi ikke konsekvensene av det. Vi trodde vi bare skrev under på at de skulle få beholde huset de bodde i den gangen, sier Stian.

Han understreker at det ikke er det økonomiske som er motivasjonen for ham og søsteren, men sier han ikke har tillit til stemoren. Stian setter spørsmålstegn ved lovverket.

– Hvorfor er det ingen oppfølgingsspørsmål etter at en slik avtale blir inngått? Dette burde vært tatt opp igjen hvert femte år eller noe lignende. Jeg hadde aldri skrevet under på en slik avtale om jeg visste at det gjaldt for evig og alltid.

– Man må tenke seg om

Professor Thomas Eeg sier at du som særkullsbarn har muligheten til å gi samtykke til uskifte, og påpeker at du ikke bare kan ta det tilbake dersom du først har underskrevet en avtale.

– Den andre avtaleparten har behov for å vite hva som skjer dersom livsledsager dør, og derfor er avtalen i utgangspunktet bindende. I noen tilfeller kan avtalen oppheves dersom noe har endret seg slik at forutsetningene for samtykket ikke lenger er gjeldende. Dette vil i så fall dreie seg om avtalerettslige spørsmål, og det skal mye til før dette er aktuelt, sier Eeg.

Han ser ikke noe behov for at man skal behøve å fornye samtykket hvert femte år eller med et annet tidsintervall, slik Stian ønsker.

– Dette er omfattet av alminnelige avtalerettslige regler. Du skal i utgangspunktet respektere at du har inngått en forpliktelse dersom du gir samtykke til uskifte.

Eeg tror det er viktigere å informere bedre om reglene vi har i dag, slik at folk er bevisste på hva det vil innebære å gi samtykke til uskifte.

– Man bør tenke seg om før man gir et slikt samtykke.

– Truer barna

Incedursun forklarer at særkullsbarn gjennom pliktdelsarven i utgangspunktet har rett til å arve to tredjedeler av arven til sin avdøde forelder, men at dette er begrenset til 15G til hvert barn. I 2021 tilsvarer 15G 1.520.265 kroner.

– Reglene om pliktdelsarv skal sikre forutsigbarhet og hindre at foreldre truer barna, men det forekommer likevel, sier Incedursun, og fortsetter:

– Det hender at særkullsbarn blir truet av foreldrene dersom de ikke samtykker til uskifte, for eksempel med trusler om å redusere arven til pliktdelsarven. De kan si at «du får ikke mer enn 15G», avhengig av hvor stor formue foreldrene har.

Advokaten forteller at noen også forsøker å omgå reglene mens de lever.

– Dette gjør de for eksempel ved å gi bort eiendeler som bolig og hytte til ny ektefelle. Det er lov så lenge det er reelle overdragelser. I prinsippet kan du gi hva du vil til hvem du vil i levende live uten at arvelovens pliktdelsregler spiller inn, sier Incedursun.

Unntak fra retten til å sitte i uskifte Personlige forhold kan frata lengstlevendes rett til uskifte. Den lengstlevende har ikke rett til uskifte hvis det sannsynliggjøres at hans eller hennes gjeldsforpliktelser vil gjøre det vanskeligere å få dekket krav mot den avdøde ektefellen, eller at disse forpliktelsene vil redusere arven til den avdødes arvinger vesentlig (for eksempel særkullsbarna). Det samme gjelder hvis den lengstlevende på en klanderverdig måte har påført eller utsatt seg selv eller andre for et betydelig formuestap og derfor ikke kan ventes å styre uskifteformuen på en forsvarlig måte. Retten til uskifte faller bort hvis den lengstlevende gifter seg. Er det noe særkullsbarn kan gjøre når de først har gitt samtykke til uskifte? Dersom den lengstlevende har vært samboer i to år, eller har, har hatt eller venter barn med ny samboer, kan særkullsbarna kreve et skifte. Da er det verdien på skiftetidspunktet som vil være gjenstand for deling. Dersom boets verdi har steget fra dødstidspunktet, vil også særkullsbarna ta del i verdistigningen. Særkullsbarna kan også kreve skifte hvis steforelderen rår over uskifteformuen på en så klanderverdig måte at den blir vesentlig redusert eller står i fare for å bli det –for eksempel gambler bort pengene. Har vergen og fylkesmannen samtykket i uskifte på vegne av deg, kan du kreve skifte for deg selv når du er blitt myndig. Steforelder kan ikke uten samtykke fra arvingene gi gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Dette gjelder også gavesalg. Hvor denne grensen går, er det ikke mulig å gi noe generelt svar på, men en tommelfingerregel går ved ca. 15 - 20 prosent av boets samlede verdier. Hvis steforelder har gitt en gave av uskifteformuen og mottakeren forsto eller burde ha forstått at gaven ble gitt i strid med begrensingene, kan særkullsbarna kreve gaven omstøtt ved at gavemottakeren tilbakefører gavens verdi. Kravet må reises ved søksmål innen ett år etter at særkullsbarna fikk kunnskap om gaven. Steforelder kan gi fullt eller delvis arveoppgjør av uskifteformuen til en arving (for eksempel til sine egne barn) bare hvis alle arvingene får en like stor del av sin arv eller har gitt samtykke. Hvis stemor ikke er villig til å gi et tilsvarende oppgjør til de andre arvingene (for eksempel til særkullsbarna), kan arvingene kreve at uskifteformuen skiftes. Steforelder har ingen plikt til å opplyse særkullsbarna om økonomien i uskifteboet, og særkullsbarna har heller ikke rett til innsyn i økonomien i boet. Når uskiftet er basert på samtykke, kan imidlertid arvingene sette innsynskrav som ett av vilkårene for å gi samtykke. Dette bør alle tenke på før de samtykker. Kilde: Derya Incedursun / Nordea



– Vanskelig tema

Incedursun sier et samtykke til uskifte innebærer at du først har rett til å kreve din fars eller mors arv når uskiftet opphører, og senest ved steforelderens død. Dette betyr at du risikerer at arven kan bli borte før du arver noe.

– Steforelder som har overtatt et bo i uskifte, vil som utgangspunkt ha fri rådighet over boet, og behøver derfor ikke be om samtykke for å selge eller bruke av boets verdier. Her risikerer du at det er lite verdier igjen i boet etter steforelderens død.

Incedursun minner om skjevdelingsretten, som er retten til å holde verdier fra før ekteskapets inngåelse og verdier som senere har kommet fra arv eller gave fra andre enn ektefellen, utenfor deling ved en skilsmisse.

– Dersom man velger å sitte i uskiftet bo, vil retten til skjevdeling gå tapt. Med andre ord kan du ved skifte av uskifteboet ikke kreve skjevdeling. Her må man derfor se på hvem som har noe å skjevdele, sier Incedursun, og utdyper:

– Dersom lengstlevende er steforelder og sitter igjen med betydelige skjevdelingsmidler, bør lengstlevende vurdere å skifte med en gang. Dersom det var førstavdøde som hadde skjevdelingsmidler, vil det kunne være gunstig å overta boet i uskifte, fordi førstavdødes særkullsbarn da blir avskåret fra å kreve midlene skjevdelt.

For særkullsbarna er dette ikke økonomisk fordelaktig, som igjen viser at de bør tenke seg godt om før de gir et samtykke.

– Arv kan være et vanskelig tema for mange å ta opp, men det kan lønne seg å ta samtalen nå for å unngå unødvendige konflikter. Spørsmål om arv og skifte er noe som bør vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, for det er omfattende regler. Derfor kan det være lurt å ta kontakt med en advokat før du foretar deg noe, sier Incedursun.