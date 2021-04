Åge Hareide tordner mot Superligaen: – Det er helt forkastelig

– Av alle forslag rundt endring av fotballen vår, er dette kanskje et av de verste forslagene jeg noen gang har hørt, sier Åge Hareide til TV 2.

Rosenborg-treneren er sterk motstander av en Superliga.

– Fotballen er basert på nasjonale ligaer der gevinsten for å gjøre det godt er å få spille i en europeisk liga, der alle har mulighet til å være med. Det er et viktig prinsipp i fotballens verden å få med så mange som mulig. Det må ikke komme i hender på folk som ikke forstår hva fotball dreier seg om: Å konkurrere, fair play, mulighet og gevinst når du lykkes. Å ha en superliga du ikke kan rykke ned fra er helt forkastelig, mener Hareide.

Tolv lag ønsker å danne den nye Superligaen, som skal bestå av 20 lag, der 15 av lagene skal ha fast plass. Disse klubbene skal ikke lenger delta i de tradisjonelle europacupene.

Håper UEFA knuser Superligaen

Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Milan, Juventus, Inter, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham og Chelsea grunnleggerne av forslaget.

– Da har de misforstått fotballens verdier. Det er fint at folk lykkes og gjør det bra med lagene sine, men det er allerede på bristepunktet. Vi må se på økonomisk fair play, som UEFA har gjort flere ganger. Vi må ha fotballen mest mulig lik for alle, også på det høyeste nivået, sier Åge Hareide.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) er sterkt mot en Superliga og har truet med utkastelse og at spillere ikke får representere sine landslag.

– Tror du UEFA har nok makt til å knuse forslaget?

– Jeg håper det, sier Hareide, som tidligere har spilt i Manchester City.

– Jeg er litt skremt, for jeg tror ikke fansen i Manchester City – den vanlige «mancunian» – er så glad for det, men det er distanserte folk som eier disse klubbene. Det er folk i Amerika og Kina som ikke har noe forhold til fotball, sier den tidligere landslagssjefen til både Norge og Danmark og som ledet Malmö til gruppespillet i Champions League.

Koteng: – En katastrofe

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng skjønner ikke helt hvordan de europeiske «superklubbene» skal få til å danne en Superliga.

– Vi har ikke tatt noe felles standpunkt, men jeg mener det er en veldig dårlig idé. At de går ut med dette nå er godt timet, sier Koteng til NTB.

– Det er jo ikke tilfeldig at de kommer med planene nå. Uefa har jo sitt styremøte i dag, der de skal diskutere endringer av Champions League, sier RBK-styrelederen.

– At de rikeste og største skal bli enda rikere er en katastrofe for fotballen, og jeg skjønner ikke hvordan de skal få det til. Jeg tror at hvis Premier League setter seg imot, så vil ikke disse planene bli noe av. Det er jo selve grunnfjellet i fotballen de tukler med, sier Koteng.

Rosenborg er ikke kvalifisert for neste sesongs Champions League, men skal etter planen ut i kvalifisering om spill i europaligaen i sommer sammen med Molde og Vålerenga. Bodø/Glimt skal spille Champions League-kvalifisering.