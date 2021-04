Nye tiltak i Bergen: Kun to gjester hjemme

– Alle er slitne nå, men likevel må jeg be bergenserne om en ny innsats. I dag må vi stramme inn, sier byrådsleder Roger Valhammer under mandagens pressekonferanse.

Valhammer sier Bergen er nødt til å gjøre noe med den smitten som skjer i private sammenkomster, og den smitten som sprer seg via barn og unge.

De nye tiltakene innføres fra midnatt og vil vare i to uker, til og med 3.mai.

Følgende tiltak innføres:

Ikke tillatt å arrangere private sammenkomster i hjem med flere enn to personer til stedet utover egen husstand. Personer som bor to eller færre kan ha besøk av en annen husstand. Så lenge det ikke overstiger 10 totalt.

Ikke tillatt å arrangere innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det er tillatt med utendørs fritidsaktiviteter.

Fornøyelsesparker, bowlinghaller og lignende steder med aktiviteter rettet mot barn og unge skal holde stengt.

Påbud om munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Rødt nivå på skoler og barnehager der det er pågående utbrudd.

– Tatt helt av i noen tilfeller

– Det vi har sett den siste helgen bekymrer meg sterkt. Det er for mange rapporter om festbråk og folk som ikke holder avstand og regler. Noen tilfeller har det tatt helt av, sier Valhammer.

Fint vær og nasjonale lettelser fikk flere bergensere ut i gatene. Serveringsstedene meldte om lange køer av folk som ønsket å ta seg en utepils i sosiale lag.

– Hvis dette fortsetter, må vi kanskje sette denne delen av regjeringens gjenåpningsplan på pause i Bergen, advare Valhammer.

BEKYMRET: På mandagens pressekonferanse sa byrådslederen i Bergen at han ble svært bekymret etter helgens lettelser. Foto: Kåre Breivik/ TV 2.

Natt til lørdag og søndag meldte politiet i Vest om svært mye å gjøre, med flere meldinger om ordensforstyrrelser.

– Det vi har sett denne helgen styrker behovet for tiltak, sier helsebyråd Beate Husa.

Jevnt høy smitte

Bergen kommune åpnet opp i takt med de nasjonale lettelsene som ble innført natt til fredag. Samme dag varslet byrådet at de ville bruke helgen på å vurdere nye lokale tiltak.

Byrådet har vært bekymret etter at smitten har stabilisert seg på et jevnt høyt nivå, som gjør de sårbare for små og store utbrudd. Mandag var det registrert 34 nye smittetilfeller i kommunen. Den siste uken har snittet vært på 35.

FHI har tidligere anbefalt Bergen å vurdere målrettede tiltak mot de gruppene som står for den største andelen av smittetilfeller i Bergen. Dette vil berøre barn og unge.