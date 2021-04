«Lever vi i et diktatur nå, mamma?»

«Deres sønn Carlo har brutt smittevernsreglene», står det i meldeboka da min eldste sønn (12) kommer hjem fra skolen første skoledag etter påske.

Hvilken synd han har begått? Å reise seg opp ved siden av pulten for å strekke armene i været. Det er ikke lov uten tillatelse, fordi grensen på én meter mellom hver skolepult blir brutt.

«Da hadde vi sittet i tre timer, mamma» forklarer han. Friminutt utendørs har de kun tre ganger i uka. Det går på rundgang, siden man kun omgås egen klasse. De dagene man ikke har friminutt ute, har man pause i gangen eller i klasserommet.

Da italienske skoler åpnet opp igjen i september etter å ha vært stengt i seks måneder, var det med et strengt smittevernregime. Tanken var å unngå smitte for å kunne holde skolene åpne. Smittevernmessig har det fungert. Med unntak av tre uker i mars har mine barn alltid gått på skole. Havner man i rød skole stenges alle skoler. For det meste har i heldigvis sluppet unna det. Men det er en skolehverdag der all individuell frihet er borte.

De må ta på seg munnbind fra øyeblikket de går ut av døra hjemme. Det er fortsatt munnbindpåbud utendørs over hele Italia.

Munnbindet må de ha på hele tiden, med unntak av når de spiser og drikker. Da får de til gjengjeld ikke snakke sammen. Grunnet smittefare. Det er ikke lov å ta på hverandre, det er ikke lov å byttelåne skolemateriell. Hvis de har innleveringer, må bøkene ligge i karantene i et døgn før læreren kan ta dem med seg til retting. Lærerne må også ha på seg munnbind hele tiden.

For at klassen skal havne i karantene, må det være tre koronasmittede i klassen. Alle mine tre barn har hatt en eller to koronasmittede i klassen uten å gå i karantene og de har aldri blitt smittet, for som de sier:

«Vi tar jo aldri på hverandre, sitter langt fra hverandre og har alltid munnbind på.»

I begynnelsen av skoleåret gikk de med egne fargerike varianter av munnbind. Dette ble straks forbudt og kun kirurgiske munnbind ble tillatt. Vi får levert hvite identiske munnbind fra regjeringen hver måned. De går inn og ut av skolen i en slags militær presisjon der avstanden er minimum to meter.

En klassekamerat av min yngste sønn Leonardo (10) hadde løftet på munnbindet 15 ganger i løpet av en time. Da måtte han opp til tavlen og skrive «Jeg skal ikke ta av meg munnbindet» 15 ganger, kunne min sønn fortelle.

Han har forresten også fått melding med hjem. Der stod det: «Jeg skal ikke ta på mine klassekamerater. Jeg skal ikke leke og tøyse i timene».

Tvillingene mine Carlo og Katharina på 12 år går i 7. klasse og har lært om demokrati, parlamentarisme og ulike styringsformer. «Lever vi i et diktatur nå mamma? Vi har jo ikke frihet lenger», spurte min datter meg en dag. Det ble en lang samtale. Det har blitt mange samtaler i dette drøye året i et forsøk på å hjelpe dem til å fordøye inntrykk, til å forsikre dem om at dette vi lever i nå er helt eksepsjonelt og absolutt ikke normalt.

Skrekken er fortsatt hjemmeskole. Mange ganger har de sagt til meg at de mye heller vil gå på skole med munnbind hele tiden og med alle disse reglene, enn å ha skole via en dataskjerm.

Besøk hos venner skjer så og si aldri selv om to gjester på besøk er tillatt. Alle er livredde for å påføre andre familier smitte eller å bli smittet selv.

Portforbud fra klokken 22 har vi levd med siden 3. november, så overnattingsbesøk er uaktuelt. Skolen er ofte den eneste arenaen de møtes – bak et munnbind og på avstand, men de deler felles skjebne og har et fellesskap med hverandre.

Psykologer slår alarm om barn og ungdoms psykiske helse, skolefrafallet i Italia har nådd historiske høyder.

«Dette blir en tøff og motstandsdyktig generasjon, akkurat som de som opplevde krigen» hevder andre.

At det dagens italienske barn og unge har opplevd og opplever vil prege dem i lang tid, er det i alle fall ingen tvil om.