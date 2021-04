FHI: Norge får 1,2 millioner ekstra Pfizer-doser

Mandag ble det kjent at EU har inngått avtale med Pfizer om levering av ytterligere 100 millioner vaksinedoser i 2021.

Som følge av avtalen får Norge 1,185 millioner ekstra doser av Pfizer-vaksinen, opplyser FHI til NTB.

FHI presiserer at det kan være at noen av dosene er inkludert i den allerede varslede økningen for andre kvartal.

Den nye avtalen kommer som følge av at EU-kommisjonen har valgt å benytte seg av muligheten til å kjøpe ytterligere 100 millioner vaksinedoser i tråd med en avtale signert 17. februar i år, skriver Pfizer i en pressemelding.

– Vi har nå til hensikt å levere totalt 600 millioner doser til EU i år, som vil dekke to tredeler av EU-befolkningen. Det er den største leveranseavtalen for Comirnaty (koronavaksinen) vi har avtalt globalt, sier kommersiell direktør Sean Marett i BioNtech.

Sist uke kom nyheten om at Pfizer/Biontech skal levere 50 millioner vaksinedoser til EU raskere enn planlagt. Selskapet planlegger dermed å levere 250 millioner doser til EU i andre kvartal, som er en firedobling av den avtalte mengden i første kvartal.