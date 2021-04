70-tallstrend på vei tilbake

Solen skinner over Ulriken. Gradestokken i Bergen viser 17 grader, og Norges regnhovedstad yrer av glade bergensere. Vi kjører inn i parkeringshuset på Møhlenpris, helt opp til øverste etasje. Vi er de første som ankommer, og utnytter tiden til å sette opp lys og klargjøre kamera.

Jeg tar på meg de nye rulleskøytene som er kjøpt inn for anledningen. Beskyttelsen er på plass på både albuer, knær og håndledd. På hodet har jeg en turkis hjelm som matcher de knallfargede skøytene.

I enden av parkeringsdekket kommer iniativtaker Meghan Beaton rullende med familien sin. Smilet strekker seg gjennom hele lokalet, og vi tar en albuehilsen i kjent koronastil. Jeg er spent på hva hun synes om antrekket mitt. Det første Meghan legger merke til er jakken som jeg har lånt av fotograf Jan Eivind. Den er kjøpt på en bruktbutikk i Berlin.

– Det er akkurat de samme fargene som på min videregående skole i USA, så den er perfekt!

Meghan godkjenner antrekket mitt, og sier at her kan man kan kle seg akkurat som man vil.

Meghan møter oss med et stort smil, og er ikke redd for å by på seg selv. Foto: Jan Eivind Bertelsen / TV 2

– Det viktigste er at man føler seg fin, og har det gøy.

Kristen og Meghan har tatt opp igjen en interesse fra barndommen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Roller Disco

Meghan er opprinnelig fra USA, hvor konseptet «roller disco» var normalt på 70-80-tallet. Hun sto mye på rulleskøyter som barn, da det var stort i hjembyen Madison, New York. Vi setter oss ned for en prat, og Meghan forteller at hun pleide å skøyte hver helg. Jeg spør henne hvorfor hun valgte å starte opp igjen med interessen fra barndommen.

– Jeg synes det var veldig gøy og kjente at jeg savnet det.

I det siste har rulleskøytetrenden blomstret på Instagram, og har stadig dukket opp i feeden hennes. Dette gjorde at hun ble fristet til å starte opp igjen med interessen. Hun sendte dermed en melding til barndomsvenninnen Kristen Steiner, og de to bestemte seg for å kjøpe rulleskøyter sammen.

– Roller disco er enormt populært i USA, Canada og England. Der går det nesten ikke an å få tak i utstyr nå.

Kristen nølte ikke med å bli med da venninnen sendte melding. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Musikken fra høyttalerene lager god stemning i parkeringshuset, og rundt oss ruller et bredt utvalg av mennesker. Jeg lurer på hvordan rulleskøytemiljøet er i Norge, og Meghan forteller at det er vanskelig å finne gode steder å skøyte. Selv ble hun overrasket over at det ikke fantes noen Roller Disco-gruppe fra før i bergensområdet, derfor besteme de seg for å opprette en. De etablerte instagramkontoren @bergenrollerdisco.

Enkle gleder

– Jeg tror folk er ute etter enkle gleder, å bevege seg litt, og føle seg vel.

Når jeg spør om formålet, får jeg et kort og enkelt svar fra Meghan:

– Å ha det gøy.

Tilbakemeldingene om iniativet har vært overveldende, synes de to venninnene. Mange har hengt seg på. Rundt oss ruller mennesker i ulike aldre, og de mest engasjerte er barna. De har ikke den samme frykten for å falle som jeg har, men viser oss mange ulike triks.

Da Bergen Roller Disco startet for to måneder siden, var de bare to deltakere, Meghan og Kristen. Nå er de 15 til 20 som møtes jevnlig. Datteren til Meghan kommer skøytende bort til oss og spør moren om en tyggis.

– Yes, you can have a gum, but not right now. Maybe daddy can help you.

5 år gamle Willa har pyntet seg med en fargerik kjole og rosa hjelm. Hun viser stolt frem flere triks, og når hun faller, reiser hun seg rett opp og er klar for å prøve på nytt.

Barna vi møter er ikke redde for å falle. Foto: Jan Eivind Bertelsen / TV 2

– Nye fjes hver gang

Jeg er heldigvis ikke den eneste nybegynneren, og møter en dame med ganske likt tankesett som meg selv.

– Siden jeg har lite skills, prøver jeg å kompensere med litt stil, sier Hege Elna Mikkelsen.

Hege synes det er gøy å drive med noe hun ikke mestrer fra før. Foto: Jan Eivind Bertelsen / TV 2

Hege og sønnen er med for fjerde gang, og er dermed ganske nye på rulleskøyter.

– Det er nye fjes hver gang. Det er utrolig gøy å treffe folk som prøver å lære seg noe nytt sammen.

Til å være nybegynner har Hege allerede rukket å bli ganske god, og jeg spør om hun kan vise meg noen triks.

Sommerplaner

Meghan og Kristen håper å kunne arrangere et fast treff i sommer. Planen er å skaffe egen DJ som kan spille kul musikk mens de ruller og har det gøy, gjerne ved havet. Musikken er en viktig del av hele opplevelsen, mener Meghan.

– Vi har snakket med flere DJs som er interesserte i å spille for oss i sommer.

Bergen Roller Disco har mange planer på gang, og jeg spør hvor stort de ønsker at det skal bli.

– Så stort som det kan bli, veldig stort. Jeg har lyst å ha en skaterank her i Bergen.

Vi ruller rundt i nærmere to timer, og plutselig er det på tide å pakke sammen. Tiden har flydd og jeg merker allerede forbedring på skøyteferdighetene mine. Mestringsfølelsen gjør at jeg får lyst å fortsette med rulleskøyter! Utstyret er på plass, så Bergen Roller Disco skal ikke se bort i fra at jeg dukker opp igjen veldig snart.