Skatteeksperten avslører hva flest lurer på

Nå skal alle skattepliktige nordmenn ha mottatt skattemeldingen, og fristen for innlevering 30. april nærmer seg.

I skattemeldingen får du oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld i løpet av det foregående året, og du får svar på om du må betale restskatt eller har penger til gode.

Selv om mye av informasjonen er forhåndsutfylt, bør du gå gjennom og sjekke at alt stemmer.

– Skatteetaten vet mye om deg, men ikke alt. Husk at det kan være fradrag du har rett på som du selv må fylle ut. I verste fall kan du gå glipp av penger du har rett på, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Skjønner at det kan gå i surr

Hos Skattebetalerforeningen mottar rådgiverne flere tusen spørsmål om skattemeldingen i perioden før den skal leveres inn.

– Det er stort spenn i spørsmålene, både når det gjelder innhold og vanskelighetsgrad. Men det er en klar overvekt av spørsmål som gjelder fradrag, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Fradrag: Dersom du har hatt en eller flere utgifter som kan fradragsføres, blir summen av disse utgiftene trukket fra din skattepliktige inntekt. Et eksempel på noe som gir deg fradrag er renteutgifter på boliglån. Har du gjennom året betalt 10.000 kroner i renteutgifter, vil renteutgiftene være fradragsberettiget og redusere din skattepliktige inntekt med 10.000 kroner.

Skatten på alminnelig inntekt er på 22 prosent, som betyr at 10.000 kroner mindre i alminnelig inntekt gjør at du skal betale 2.200 kroner mindre i skatt.

Selv om skattemeldingen i stor grad er forhåndsutfylt og skal være enklere og mer brukervennlig enn den gamle skattemeldingen, er Hegdahls erfaring at mange ønsker å forstå regelverket og skjønne hvordan inntekt og formue fastsettes.

– Da sier det seg selv at fremmedord som primærbolig, sekundærbolig, formuesverdi, skattemessig verdi, gjeldsfradrag, netto formue, bunnfradrag, verdsettelsesrabatt og leieverdi, som alle er ord og uttrykk som kun gjelder bolig, gjør at det kan gå litt i surr for noen og enhver.

Han er glad for at skattemeldingen har blitt mer brukervennlig, men er ikke overrasket over at det fortsatt er mange som behøver assistanse.

– Så lenge reglene er kompliserte og inneholder ord og uttrykk som verken er selvforklarende eller brukes ofte i dagligtalen, har vi stor forståelse for at skattytere trenger hjelp, sier Hegdahl.

Vanlige spørsmål

Skatteadvokaten går gjennom hvilke spørsmål flest lurer på når skattemeldingen skal utfylles, og gir samtidig svar på spørsmålene.

Kan vi fordele gjeld og formue mellom oss?

Svar:

Det er kun ektefeller som kan fordele formue seg imellom, og dette skjer automatisk. Ektefeller kan sammen ha 3 millioner kroner i netto formue før de må betale formuesskatt.

Har de netto formue – altså formue minus gjeld – som overstiger dette, vil de måtte betale 0,85 prosent skatt av det som overstiger 3 millioner kroner. Ektefeller med netto formue på 5 millioner kroner må dermed betale 17.000 kroner i formuesskatt.

Der enkelte opplyser om at de har så mye gjeld at det ikke spiller noen rolle om boligens formuesverdi er satt for høyt, er vi påpasselige med å minne om at mange kommuner – blant annet Oslo – benytter Skatteetatens formuesverdi på bolig også for beregning av eiendomsskatt. Det kan alene være god nok grunn til å kontrollere at verdiene ikke har blitt satt for høyt for på denne måten å få lavere eiendomsskatt.

Les mer: Nye regler kan gi deg lavere skatt: – Mange som bør ta en telefon til megleren

Kan vi som ektefeller fordele inntekten mellom oss?

Svar:

Ektefeller kan ikke fordele inntekt seg imellom. Hver person blir selv skattepliktig for egen lønnsinntekt.

Unntak gjelder for de tilfellene der en av ektefellene driver næringsvirksomhet og den andre også gjør en arbeidsinnsats i denne næringen. I disse tilfellene er det en unntaksregel i skatteloven som åpner for at ektefeller kan fordele inntekten seg imellom.

Noen tror at de kan fordele inntekten likt uavhengig av arbeidsinnsats, men det er feil. Inntekten skal i disse tilfellene fordeles etter verdien av arbeidsinnsatsen.

Driver hun en klesvirksomhet der mannen hjelper til med pakking og forsendelser, vil næringsinntekten kunne fordeles. Størrelsen av den inntekten som skal fordeles på mannen skal da være samsvarende med det hun ville måtte betale andre for å få utført tilsvarende arbeidsoppgaver. Resten må hun skattlegges for, som eier og driver av virksomheten.

Vi har hjulpet barna med kjøp av bolig. Kan vi fradragsføre renteutgiftene på barnas lån når barna ikke har inntekt?

Svar:

Nei. Det gis kun fradrag for renteutgifter av egen gjeld. Hvis dere selv har lånt penger, kjøpt en leilighet og gitt denne til barna, kan dere føre deres renteutgifter på deres lån til fradrag. Men hvis dere har stilt kausjon for barnas lån og på den måten hjelper dem med å komme inn på boligmarkedet, vil renteutgifter bare kunne fradragsføres hos barna.

Er salg av bolig skattefritt?

Svar:

Salg av bolig er som hovedregel skattefritt når eier har bodd og eid boligen i mer enn ett år.

Det er unntak for den delen av boligen som enten har vært benyttet i egen næring eller har vært leid ut til andre næringsdrivende. Er en del av boligen benyttet til dette, vil en forholdsmessig andel av boligen bli skattepliktig. Skal man unngå skatt ved salg av bolig, er det altså smart å avslutte denne typen leieforhold senest ett år før avtale om salg inngås.

Eksempel: Du har kjøpt en bolig for 5 millioner kroner i 2015 og selger denne for 8 millioner kroner i 2021. 15 prosent av boligens areal benyttes i egen næring eller leies ut til andre næringsdrivende. Gevinsten ved boligsalget er 3 millioner kroner, og 15 prosent av denne blir da skattepliktig inntekt og utløser 99.000 kroner i skatt. Dropper du å leie ut minst ett år før salg, vil hele gevinsten på tre millioner bli skattefri.

Hva med salg av bolig til utbygger, er dette også skattefritt? Og hva med salg av tomt?

Svar:

Normalt er salg av bolig som nevnt over skattefritt. Men selger du til en utbygger, vil eiendommens muligheter ofte gjøre at du får en langt høyere pris enn vanlig, og da vil den merverdien som en utbygger er villig til å betale kunne bli skattepliktig.

I verste fall kan hele boligsalgsgevinsten bli skattepliktig, så her kan det være mye penger å spare på å gjøre et stykke arbeid i forkant. Vårt råd er å presentere korrekt informasjon for Skatteetaten og på den måten sikre at kun merverdien ved boligsalget blir skattepliktig.

Enkelte tror også at tomt kan selges skattefritt, men det er feil. Salg av tomt som skjer uten bygning vil alltid være skattepliktig.

Er utgifter i forbindelse med utleie fradragsberettiget?

Svar:

Leier du ut mindre enn halve verdien av egen bolig som du bor i selv, er leieinntekten skattefri. Du kan heller ikke kreve fradrag for vedlikeholdsutgifter.

Leier du ut mer enn halvparten av verdien av egen bolig, er inntekten skattepliktig. Du vil da kunne kreve fradrag for deler av vedlikeholdsutgiftene, men her vil du bare kunne få fradrag for en forholdsmessig andel av vedlikeholdsutgiftene tilsvarende den andelen som er leid ut.

Leier du ut 70 prosent av egen bolig og har vedlikeholdsutgifter på 40.000 kroner, vil 28.000 kunne føres til fradrag og redusere skatten din med 6.160 kroner.

Mor har kommet på sykehjem fordi hun ikke klarer seg hjemme alene. Må vi selge hennes bolig innen ett år for å kunne selge skattefritt?

Svar:

Nei, brukshindring på grunn av sykdom eller arbeid anses fortsatt som botid. Det innebærer at så lenge hun er forhindret fra å bo hjemme på grunn av sykdom, vil denne tiden regnes som botid og hun kan fortsatt selge boligen skattefritt.

Hvis mor faller fra, gis dere som arvinger rett til å oppjustere verdien på boligen så sant mor kunne solgt skattefritt. Hvis dere som arvinger har tenkt til å selge boligen like etter at den er arvet vil dere normalt ha krav på fradrag. Dette fordi boligens verdi høyst sannsynlig ikke har endret seg i deres eiertid, og da vil utgifter til megler og andre utgifter relatert til salget komme til fradrag og kunne føres mot andre inntekter dere måtte ha.

Hjemmekontor og krypto

Hegdahl minner om noen problemstillinger som er særlig relevante i skattemeldingen for 2020.

I 2019 hadde 280.000 nordmenn reisefradrag, mens tallet trolig er mye lavere i 2020 på grunn av koronarestriksjoner og bruk av hjemmekontor.

– Reisefradraget er satt til null i den forhåndsutfylte skattemeldingen for inntektsåret 2020. For de som har reiseutgifter til og fra jobb som overstiger 23.100 kroner, må utgifter som overstiger dette beløpet føres til fradrag i skattemeldingen. I motsatt fall går man glipp av reisefradraget, sier Hegdahl.

Les mer: Advarer mot skattetabbe på hjemmekontor: – Risikerer straffeskatt

Noe annet som for tiden er relevant for mange er rapportering av handel med kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin.

– Ifølge Skatteetaten har færre enn 5.000 skattytere ført kryptovaluta som formue i sine skattemeldinger, mens Skatteetaten har opplysninger om at det er mellom 60.000 og 70.000 skattytere som har kjøpt kryptovaluta, sier Hegdahl.

Han minner om at plikten til å opplyse om kryptovaluta gjelder både for de som har investert i det, og derfor må ta det med som formue, og ikke minst for alle som har kjøpt og solgt kryptovaluta og derfor har en skattepliktig gevinst eller et tap.

– Dropper du å oppgi dette, vil det i verste fall føre til at Skatteetaten avdekker forholdet og gir deg tilleggsskatt for ikke å ha oppgitt inntekten.

– Trikset for å unngå straffeskatt

Hegdahl understreker viktigheten av at du går gjennom punktene i skattemeldingen for å se at alt stemmer, og eventuelt endrer om noe er feil.

– Inneholder skattemeldingen feil, vil feilen kunne gi deg en ekstraregning på flere tusen kroner. Vi har mange eksempler på at skattytere har tatt for lett på skatterapporteringen og endt opp med betydelig straffeskatt, sier Hegdahl.

Kommer du på feil eller mangler etter at fristen for å levere er ute, har du ingen tid å miste.

– Kontrollerer eller avdekker Skatteetaten feil i din skattemelding før du får korrigert den samme feilen, vil regningen kunne bli betydelig.

Dersom du er i tvil om noe, oppfordrer skatteadvokaten til å oppgi alle opplysninger slik at Skatteetaten kan vurdere saken.

– Dette er trikset for å sikre deg mot tilleggsskatt. Har du gitt alle og korrekte opplysninger om en inntekt, formue eller et fradrag, og opplyst Skatteetaten om at du er i tvil, er Skatteetaten satt «sjakk matt» med tanke på å gi deg tilleggsskatt.