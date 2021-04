José Mourinho har fått sparken

José Mourinho er ferdig som Tottenham-manager. Det bekrefter klubben mandag formiddag.

Det var The Telegraph og The Athletic som først meldte at José Mourinho hadde fått sparken.

Ryan Mason og Chris Powell skal lede klubben ut sesongen, inkludert i søndagens finale i Ligacupen mot Manchester City.

I tillegg til Mourinho er Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin og Giovanni Cerra ferdige i klubben.

– José og hans team har vært med oss gjennom en av vår mest utfordrende tid som klubb. José er profesjonell og har vist utrolig utholdenhet gjennom pandemien. På et personlig nivå har jeg likt å jobbe med ham. Jeg er lei meg for at ting ikke er blitt slik vi begge hadde sett for oss. Han vil alltid være velkommen her, og vi vil takke ham og støtteapparatet for deres bidrag, sier styreformann Daniel Levy.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller stusser over timingen.

– Tottenham har en finale til helgen. Dersom de har sparket Mourinho nå, så må det stå ekstremt dårlig til. De står foran Manchester City som har vært et av verdens beste lag, men har tapt to kamper på rad. Nå sparker de en manager som har god track-record på finaler. Da må det stå veldig dårlig til, sier Stamsø-Møller.

– Jeg ser logikken i det, men timingen. Jeg synes det er veldig merkelig med tanke på finalen som er rett rundt hjørnet, sier Stamsø-Møller.

Mourinho tok over Tottenham etter Mauricio Pochettino høsten 2019.

Han forlater London-klubben på sjuendeplass i Premier League og med kun én seier på de siste seks kampene.

– Dette kan vise seg å bli veldig kostbart for Tottenham. Mourinho har en veldig høy lønn, og dersom det stopper her nå, så har det jo bare vært negativt. Det var én grunn til at han ble hentet til Tottenham, og det var for at han skulle gjøre det stikk motsatte av Pochettino som ikke vant titler med dem, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Fredag kveld spilte Tottenham 2-2 mot Newcastle.

Jose Mourinho failed to win a trophy at Tottenham - the first time since Uniao de Leiria (20 games in 2001-02) when he failed to win silverware. — Richard Jolly (@RichJolly) April 19, 2021