Tilbyr unge 57 000 kroner for å la seg smitte med korona

Unge briter mellom 18 og 30 år som allerede har gjennomgått koronasykdom, tilbys en sum tilsvarende 57.000 kroner for å la seg bli utsatt for viruset en gang til, skriver Sky News.

Målet er å se hvordan immunsystemet deres reagerer, skriver universitetet i Oxford i en pressemelding.

Kontrollert smitte

Forskerne skal rekruttere 64 deltakere. De håper å oppdage hvilken dose smitte som skal til for å bli smittet på nytt, og hva det betyr for immunitet mot sykdommen.

Deltakerne må tilbringe minst 17 dager på sykehus. Der skal forskere utsette dem for ulike doser smitte og sørge for at de er i karantene helt til de ikke er smitteførende.

– Funnene kan ha betydning for hvordan vi håndterer Covid-19 i framtiden (...). Forskning er den eneste måten vi virkelig kan få grep om pandemien og få den under kontroll, sier seniorrådgiver, Shobana Balasingam, i Wellcome Trust som finansierer studien.

Hele studien er forventet å vare i ett år.

Immunitet

Nyere forskning fra USA anslår at 10 prosent av de som har vært smittet med koronaviruset, ikke har tilstrekkelig immunitet, og blir smittet på nytt. I tillegg antar man at man ikke er tilstrekkelig immun mot alle mutasjoner av viruset.

Forskning med testing av mennesker har tidligere gitt verdifulle svar på behandling av sykdommer som malaria, tuberkulose, tyfus, kolera og influensa.