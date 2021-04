NRK-profil skifter beite – satser på humor i TV 2

Komiker Jonis Josef (29) er blant annet kjent fra seersuksessen Kongen av Gulset på NRK, og P3-programmet Karakter, sammen med standupkomikerene Henrik Farley (27) og Martin Lepperød (28).

Nå bytter han imidlertid beite.

FORNØYD: Jonis Josef er veldig fornøyd med at han skal jobbe med TV 2 fremover. Foto: TV 2

Josef skal nemlig lage humorserie på TV 2 fremover. Det er programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, svært glad for.

– Vi vil sette dagsordenen med serier som blir snakkiser, og vi satser på å treffe nye målgrupper særlig med kortere humordramaformater. Derfor er vi fryktelig glade for at vi nå har sikret oss Jonis Josef, som de siste årene har vist at han står for smart, utfordrende og innovativ humor blant annet med «Kongen av Gulset», sier Haldorsen i en pressemelding.

– Kommer til å overraske

Haldorsen vil derimot ikke avsløre detaljer rundt Josefs nye TV 2-serie riktig enda. Likevel hinter om hun hva seerne kan forvente.

– Vi kan si såpass som at dette kommer til å overraske og underholde seerne, samtidig som vi skal pirke i fordommer og hverdagsliv.

– Først og fremst gleder vi oss til en veldig morsom serie som vi er sikre på kommer til å trekke særlig unge seere til TV 2. Vi er veldig fornøyde med at Jonis velger å gjøre dette prosjektet hos oss, forteller hun.

Storfornøyd

Josef selv er storfornøyd med overgangen.

– Endelig har ideene mine fått et hjem, og jeg gleder meg veldig til å jobbe med nye og spennende prosjekter sammen med TV 2, sier Josef i pressemeldingen.

Når TV2.no ringer Josef er han svært lykkelig og spent på hva som venter han fremover.

– Jeg gleder meg så veldig, veldig mye. Jeg har en stor fortellerglede, og har mange historier som jeg vil dele. I tillegg har jeg litt ADHD, så jeg vil at det skal gå litt raskt, ler han.

Ved siden av å være komiker, er også Josef serieskaper. Da det kun ble to sesonger av Kongen av Gulset, stod plutselig Josef uten prosjektarbeid.

– Da jeg stod uten prosjekt, var det flere aktører som kom på banen, så jeg hadde privilegerte valg. Da TV 2 tilbød å realisere en ide jeg hadde, var det selvsagt noe jeg ville være med på å ta del i, sier han.

Fortsetter med radio

Sammen med Farley og Lepperød har de tre hatt stor suksess med radioprogrammet Karakter på P3. Selv om han nå skal samarbeide med TV 2, skal han fortsette å jobbe i NRK, hvor han skal lage radio i P3.

– Jeg kommer til å fortsette å gjøre radio i Karakter, men som serieskaper er jeg ferdig i NRK.

KARAKTER BESTÅR: Selv om Jonis Josef går til TV 2, skal han fremdeles jobbe i NRK hvor han skal fortsette med radioprogrammet Karakter på P3. Foto: Kristin Granbo / NRK

Nå gleder han seg stort til å komme i gang med humorsatsingen, men i likhet med Haldorsen er han noe hemmelighetsfull.

– Jeg har lyst til å skrike ut fra vinduet mitt og alle bygninger hva det er, men jeg må holde det hemmelig litt til.

Likevel kan han dele noe om satsingen.

– Det jeg kan si er at det er en historie, et humorunivers, som jeg har veldig lyst til å fortelle, og som TV 2 så mye humor i, sier han.

– Det blir veldig gøy. Jeg har fått med mange kule mennesker.