Aleksej Navalnyj flyttet til sykestue

Den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er flyttet til et behandlingssted og får daglig tilsyn av en lege.

Tilstanden skal være tilfredsstillende, opplyser russiske fengselsmyndigheter til nyhetsbyrået Interfax.



Den 44 år gamle regimekritikeren overlevde så vidt et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor.

I februar ble han fengslet i forbindelse med en gammel svindelsak, og 31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for helseplager.

I helgen sa hans private lege at Navalnyj kan dø når som helst. Nå melder det russiske nyhetsbyrået at Navaømuj skal være flyttet til en sykestue.

I helgen viste Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva til at han har høye kaliumnivåer og at han trenger intensivbehandling for å hindre hjertestans. Han risikerer å dø når som helst, sa legen, som ikke har fått slippe inn i fengselet.

Mandag holder EUs utenriksministre et videomøte der de blant annet skal diskutere situasjonen til Navalnyj.