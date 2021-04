Der Frida (25) bur kan alle vere ferdigvaksinerte før fellesferien

3. mai skal 25 år gamle Frida Øverland få det første stikket med Moderna.

– Sjølv om eg ikkje har underliggande sjukdommar, kjem eg til å føle ein tryggleik rundt det å gå på jobb, og å besøke familien min på fastlandet, seier Øverland, som jobbar som resepsjonist ved Basecamp Explorer Spitsbergen.

Det var Nordlys som først omtalte saka.

Fordi regjeringa har bestemt at Svalbard skal vere prioritert i vaksinekøen, kan øygruppa vere det første samfunnet i Noreg som har ei fullvaksinert befolkning.

– Målet er å vere ferdig med vaksineringa av dei som bur her innan utgangen av juni, seier smittevernoverlege Knut Selmer.

– Vi treng det ikkje meir enn fastlandet

Dei er allereie ferdige med å vaksinere alle over 50 år og dei i risikogruppa. Men det er ikkje smittevernlegen sjølv som har bedd om å få Svalbard fremst i køen.

– Det er ikkje slik at befolkningen her treng vaksine meir enn dei på fastlandet. Tvert imot, vi har få eldre, seier Selmer, som også viser til at Svalbard ikkje har hatt eit einaste smittetilfelle sidan pandemien brøyt ut.

Men fleire av dei som bur på Svalbard har samfunnskritiske roller, og sjukehuset er, som Selmer sjølv seier, knøttlite og ute av stand til å handtere eit stort smitteutbrot.

Vil ha vaksinepass

Sjølv om alle dei fastbuande på Svalbard blir vaksinerte i rekordfart, fryktar smittevernlegen sommaren.

– Risikoen for alvorleg sjukdom eller død er jo knytt til dei som er 60 år eller eldre, og erfaringa er jo at turistane på Svalbard er i denne gruppa, seier Selmer.

Han ønsker at det skal bli innført vaksinepass for dei som skal på ferie til Svalbard i sommar.

– Er ein over ein viss alder vil eg gjerne sjå at dei er vaksinerte dersom dei har tenkt seg til Svalbard.

For Øverland som sjølv livnærer seg av turismen på Svalbard, meiner ho ordninga med vaksinepass kan bli vanskeleg.

TRENG TURISTANE: For reiselivet på Svalbard har det siste året vore kritisk med få turistar, fortel Frida Øverland (25). Foto: Privat

– Det er jo absolutt ei løysing, men vi treng sårt at turistane kjem opp her. Vi er eit sårbart samfunn utan dei også, seier Øverland, som fryktar at vaksinepass vil eksludere for mange potensielle gjestar.

Har prøvd å lure til seg vaksine

Øygruppa har også mange pendlarar som bur på fastlandet men jobbar på Svalbard. Selmer fortel at dei har opplevd at folk har forsøkt å få vaksine medan dei har vore på Svalbard.

– No må dei framlegge dokumentasjon på at dei er fastbuande. I tillegg er det eit krav om at dei også må vere her når dei skal ta andre runde med vaksine.

Så langt er det ingen forsøk som har lukkast.