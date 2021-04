Politiet slo inn døren med rambukk. Ti sekunder senere ble Morten (39) skutt

Om kvelden 21. desember i fjor ble Morten Michelsen (39) skutt tre ganger av en polititjenesteperson.

To av skuddene traff ham i magen og ett i brystet. Han ble skutt hjemme i sin egen gang, etter at det ifølge politiet «oppstod en situasjon» som førte til at skudd ble avfyrt. Politiet har opplyst at Michelsen hadde en kniv i hånden da de traff ham.

UTSKREVET: Michelsen ble utskrevet fra psykiatrisk sykehus få timer før han ble skutt. Foto: Privat

En snau time før Michelsen ble skutt, startet han et opptak på en digital lydopptaker. Denne opptakeren tok også opp lyden av det som skjedde da de dødelige skuddene falt.

Lydopptaket er transkribert. Dette dokumentet viser at det gikk 10 sekunder fra politiet brukte rambukk for å få opp døren hans, til han var skutt tre ganger.

«Bevæpnet politi!»

I dokumentet fremgår det at politiet banker på døren. Sekunder senere kan man høre dunk fra en rambukk mot døren.

Morten Michelsen roper deretter «Hei!».

En av de fire polititjenestepersonene i gangen utenfor roper deretter: «Bevæpnet politi!»

Deretter ropes det, uvisst av hvem: «Kniv!», før meldingen om bevæpnet politi gjentas av politiet.

Deretter, seks sekunder etter at Michelsen har ropt «Hei!», avfyres det første skuddet.

Et sekund etterpå, avfyres to skudd til.

Ifølge dokumentet roper deretter Michelsen i smerte. Fem sekunder etter at det siste skuddet høres, kan en av polititjenestepersonene høres i opptaket: «Mann skutt».

Brann i leiligheten

I en intern politirapport som BT har omtalt, fremgår det at «situasjonen fremsto som livstruende for involverte tjenestepersoner».

På lydopptaket kan det ifølge dokumentet deretter høres mye støy fra sprinkleranlegg. Dette var utløst fordi Michelsen tente på noe i gangen sin før politiet kom. Etter det TV 2 forstår skal det også ha blitt observert flammer fra gateplan.

I tillegg skal det ha vært mørkt inne i gangen. Situasjonen utenfor inngangsdøren har blitt beskrevet som kaotisk.

Spør om andre i leiligheten

Etter at skuddene ble avfyrt, fremgår det i lydopptaket at Michelsen har store smerter. Politiet spør ham to ganger om det er flere i leiligheten.

Nærmere 50 sekunder etter at skuddene ble avfyrt sier en av polititjenestepersonene: «Der er kniven. Der er kniven.»

Michelsen døde av skadene på Haukeland sykehus samme natt.

I løpet av den snaue timen opptaket varer, kan man ifølge opptaket dokumentet høre at Michelsen flere ganger kontakter legevakten forut for politiets ankomst. Han snakker også med en nabo, og en del med seg selv. Han fremstår fortvilet, og nevner flere ganger at han store problemer med å få sove.

Fire mistenkt i saken

Lydopptaket er et av flere sentrale bevis i Spesialenheten for politisakers etterforskning av saken.

Etterforskningsleder Ellen Eikeseth Mjøs opplyser til TV 2 at fire polititjenestepersoner har status som mistenkt i saken.

– Saken er fremdeles under etterforskning, men etterforskningen er i en avsluttende fase. De involverte tjenestepersoner har status som mistenkt, slik de har hatt hele tiden, sier hun.

MINNET: Blomster ble satt opp utenfor oppgangen der Michelsen ble skutt. Foto: Chris Ronald Hermansen

Hun har tidligere uttalt at lydopptaket er et av flere elementer som utgjør en styrke i bevisbildet de nå har jobbet fram.

– Morten Michelsen hadde selv digitale opptak og dette er sammenfattet med lydloggen fra politiets samband, sa Eikeseth Mjøs.

AVSLUTTENDE FASE: Spesialenhetens Ellen Eikeset Mjøs sier at etterforskningsarbeidet er i sluttfasen. Foto: Kåre Breivik / TV2

Ved hjelp av digital teknologi har Spesialenheten laget en tidslinje hvor opptakene fra Michelsen og lydloggen fra politiets samband, før, under og etter selve hendelsen er sammenfattet på en avansert og for Spesialenheten ny måte.

– Det digitale bildet vi har er en stor styrke inn i selve bevisbildet, understrekte Eikeseth Mjøs til TV 2.

– Mye å si om politiaksjonen

Kjetil Ottesen representerer moren og faren til Morten Michelsen. Han sier til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere opplysningene fra lydopptaket foreløpig.

AVVENTER: Bistandsadvokat Kjetil Ottesen, her i en pause under en rekonstruksjon av det som skjedde i Ibsens gate i Bergen. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Det er mye en kan si om politiaksjonen denne dagen, men jeg vil vente med å kommentere det faktiske til etter Spesialenheten har konkludert i saken. Det er et komplisert bevisbilde, hvor vi blant annet har brukt to dager på å rekonstruere hendelsen med de involverte, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med de to advokatene som representerer de fire mistenkte polititjenestepersonene. Ingen av disse ønsket å kommentere saken.