Rørt over engasjementet i søket etter savnede Nicolai (24)

Mens familien til savnede Nicolai venter fortvilet på et svar, stiller lokalbefolkningen mannsterke opp og leter. – Jeg blir rørt av all omtanken folk viser.

Siden vannscooterulykken fredag ettermiddag har det pågått et intens søk etter savnede Nicolai Øvrås Espetvedt (24).

Mens svært mange personer har søkt dag og natt etter Nicolai på fjorden, har Sissel Margrethe Monsen og de andre frivillige i Nordhordland Røde Kors bistått med omsorg.

– Jeg kjenner godt Nicolais søster, så dette kommer veldig tett på. Det er grusomt for familien, sier Monsen til TV 2.

– Rørt av omtanken

Da hun hørte at 24-åringen var savnet, gikk hun i ring i den lille leiligheten sin på Frekhaug. Der ifra kan hun se Nordhordalandsbrua og Salhusfjorden, der den tragiske ulykken skjedde. Hun fant ut at hun var nødt til å bistå med noe.

SAVNET: Nicolai Øvrås Espetvedt (24) er fortsatt savnet etter ulykken i Salhusfjorden fredag kveld. Foto: Privat

Mens de mange letemannskapene søkte i båter og vannscootere på fjorden, deltok en rekke personer i manngard langs strendene.

– Det er fantastisk å se hvordan folk stiller opp for å bistå i søket. Både folk som kjente Nicolai, men også unge og gamle som bare ønsker å hjelpe til. Jeg blir rørt av all omtanken lokalbefolkningen viser, sier Monsen.

Søndag stilte hun og kollegene opp med pizza, brus, kaffe og en trøstende skulder til de mange involverte.

– Det er mange ungdommer som kjente Nicolai som har behov for å snakke om ulykken eller om gutten de nå minnes. Dette er nettopp grunnen til at jeg ble frivillig, for å kunne bistå med min erfaring og omsorg, sier Monsen.

– Grusomt for familien

Mandag er hun i full gang med å klargjøre betasuppe til de mange i leteaksjonen.

– Mange av dem er så inne i arbeidet at de nesten glemmer å spise, da er det viktig at vi er her og sørger for at de får en pust i bakken og ny energi til neste økt.

Nicolais nærmeste familie har også deltatt i søket.

– Dette er naturlig nok både mentalt og fysisk utmattende for familien. De har gitt utrykk for at det er godt å se at det er så mange som bryr seg og hjelper til på ulike måter. Selv kommer jeg til å være her til siste båten har gitt seg, sier Monsen.

Slengt av scooteren

Politiet opplyser at det hele helgen har vært båter og vannscootere i aksjon på fjorden, mens de som ikke har båter har søkt langs strendene.

Men det er et stort område som må gjennomsøke, da fjorden hvor 24-åringen falt av vannscooteren er både svært dyp og med mye strømninger i flere lag.

Kurt Inge Hordvik ved Nordhordland lensmannskontor forteller om vanskelige søkeforhold.

– Fjorden er dyp, og det er mye strømninger i vannet. Det gjør det ikke lett å gjennomføre søk, sier Hordvik til Nordhordland.

SØK: Redningsskøyta var en av mange som deltok i søket etter den savnede 24-åringen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Nicolai og en kamerat kjørte på samme vannscooter fredag kveld, da ulykken skjedde i Salhusfjorden ved Knarvik nord for Bergen.

Begge de unge mennene ble slengt av scooteren. Nicolais kamerat har forklart til politiet at de to snakket med hverandre mens de la på svøm i det kalde vannet mot vannscooteren.

Da kameraten kom seg opp på scooteren igjen, var Nicolai borte.

Vurderer undervannsøk

Kameraten fikk varslet nødetatene fra en mobil han hadde i en tørrpose på vannscooteren.

Det ble raskt satt i gang en stor redningsaksjon både med helikopter, politi, brannvesen, kystvaktskip, to redningsskøyter, flere fartøy fra sjøforsvaret, Røde Kors, samt en hel rekke frivillige personer i båter og på vannscootere.

Både helikopter og svært mange båter var involvert i søket etter savnede Nicolai. Foto: Privat

Lørdag klokken 12 ble redningsaksjonen formelt avsluttet og aksjonen ble endret til søk etter antatt omkommet person.

Mandag har nødetatene jobbet med å legge en ny søksstrategi, basert på informasjonen de har fått i helgas søk.

Politiet har blant annet kontakt med et firma for vurdering av søk med miniubåt (ROV), for de har ikke gitt opp håpet om å finne Nicolai.