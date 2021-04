Full jubel etter vellykket helikoptertur på Mars

118 år etter den første vellykkede motoriserte flyturen på vår egen planet, har en menneskeskapt farkost for første gang fly over en annen planet.

De første bekreftelsene på at Ingenuity hadde gjennomført en vellykket flytur kom inn til Nasas kontrollrom ca 12.50 norsk tid.

Det var full jubel i Nasa etter at alle data viste at flyturen var en suksess.

Flygingen startet cirka klokken 09.30 mandag formiddag, etter flere tekniske problemer og utsettelser.

Se direkte fra kontrollrommet i Nasa øverst i saken fra klokken 12.15.

Siden atmosfæren er ca én prosent av jordens, er det svært vanskelig å få oppdrift og fly på Mars. Helikopteret veier derfor bare 1.8 kilo og rotorene roterer 2500 ganger i minuttet.

Norsk «pilot»

Helikopteret ankom Mars med roveren Perseverance i februar. Det blir fjernstyrt fra jorda av blant annet nordmannen Håvard Fjær Grip i Nasa.

Siden avstanden mellom de to planetene gjør at det tar flere minutter før signaler når fram, kan han ikke styre helikopteret i sanntid.

– Det eneste kriteriet for suksess for oss er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sa Grip til NTB i fjor.

Grip og de andre som fjernstyrer helikopteret er optimister før dagens flytur. Foto: ANIMASJONSBILDE/NASA

Det er planlagt fem flyturer på Mars. Under den første flyturen skal helikopteret kun løftes vertikalt for å se at man faktisk klarer å fly. Det er også viktig at helikopteret lander igjen uten å få skader.

Skulle noe gå galt mandag, skal de gjøre et nytt forsøk tirsdag, og det ikke er noen tekniske problemer.

Orientering

Hvis flygingen blir gjennomført etter planen, kommer Nasa til å holde en orientering senere mandag klokken 20 norsk tid.

Minihelikopteret skulle ha lagt ut på sin første flyging søndag 11. april. Deretter ble datoen skjøvet til 14. april, før Nasa lørdag kunngjorde mandag som ny dato. Årsaken til utsettelsen var at det ble oppdaget et mulig teknisk problem med en rotor under en test. En ny test senere viste at feilen var rettet opp.

Fakta: Ekspedisjonen på Mars 18. februar landet Nasas Atlas V-rakett på Mars. Om bord var Roveren Perseverance og minihelikopteret Ingenuity.

Roveren Perseverance kjører rundt i Jezero-krateret og leter etter spor av vann og forhistorisk liv. Det er sendt mange gode bilder tilbake til Nasa.

Forsvarets forskningsinstitutt i samarbeid med Norsk romsenter og flere norske bedrifter har laget en georadar som har fått navnet Rimfax som brukes om bord på Perseverance.

Prøvene samlet av Perseverance blir deretter liggende på Mars inntil de blir samlet inn av en senere ekspedisjon. Dette ventes å skje i 2031

19. april skal Nasa for første gang fly minihelikopteret Ingeniuity. Dette er laget av et team bestående av blant annet norske Håvard Fjær Grip



Kilde: Nasa/NTB

(©NTBTV 2)