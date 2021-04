Hegseth var livredd fenriken – denne samtalen endret alt

«Panelet»-programleder Morten Hegseth kjente ofte på at han «freaket» litt ut hver gang fenrik Aker kom gående mot dem under «Kompani Lauritzen».

– Jeg var fryktelig redd han, forteller Hegseth til God kveld Norge.

35-åringen forklarer at innspillingen av programmet pågikk hele dagen og hele uka. Det var ingen som gikk ut av karakter og fenriken lo aldri og sa at han hadde vært litt for streng.

«KOMPANI LAURITZEN»: Morten Hegseth klarte ikke komme ut av realitybobla under innspillingen av «Kompani Lauritzen». Her under øvelsen «flaggstress». Foto: Matti Bernitz

Hitler-sammenligning

Hegseth forteller at han flere ganger kjente at han holdt på å tisse på seg av stressanfall når fenriken kom.

– Jeg var like redd for fenriken som jeg hadde vært for Hitler under andre verdenskrig, sier han.

Til tross for at han har deltatt i realityprogram som «Skal vi danse» og ledet realityprogrammet «Love Island», så klarte han ikke gå ut av realityboblen under «Kompani Lauritzen».

– Jeg burde ha alle forutsetninger til å tenke: "Dette må vi ha litt distanse til", men jeg klarte det absolutt ikke, sier han og legger til:

– Likevel hadde jeg null forståelse for at det var TV. Jeg trodde vi hadde havnet i en alternativ terror-virkelighet, forklarer han.

Den viktige samtalen

Hegseth følte flere ganger at det han gikk gjennom under innspillingen var utfordrende, og en helt spesiell samtale ble hans redning for å takle frykten for fenriken.

Deltakerne fikk nemlig en sjelden gang utlevert mobiltelefonene sine.

REDNINGEN: En samtale med Wanda Mashadi og Vita Mashadi ble redningen for Morten Hegseth under «Kompani Lauritzen». Tvillingsøstrene deltok i fjorårets sesong av programmet. Foto: Arne Rovick

– Det som reddet meg var at jeg hadde en chat pågående med Vita og Wanda (Mashadi) som hadde vært der før, sier han og fortsetter:

– De sa: "Husk at de er mennesker, husk at de egentlig er koselige".

Hegseth forklarer at med en gang han kom ut av realityboblen så ble synet på fenriken og de andre i leiren helt annerledes.

Først da klarte han skikkelig å se at de var hyggelige mennesker:

– De er ikke så jævlige som man tror, og de er jo bare i karakter, smiler han.