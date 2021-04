Emilie (19) slet psykisk under korona - dette ble redningen

Aktiviteten har blitt en redning for mange i pandemiåret. Nå ser politiet flere steder i distrikt-Norge en tydelig trend.

I 2019 flyttet Emilie Hausberg Holmås (19) alene til industribygda Øvre Årdal, for å begynne som lærling på Hydro Aluminium.

Emilie fryktet at hun ikke skulle passe inn og finne seg til rette i bygda med bare 3000 innbyggere. Og da pandemien stengte ned Norge, ble alt fort verre.

– Jeg håndterte ting ganske fint. Men så kom vi til det punktet hvor jeg ikke fikk lov å reise hjem og besøke familien min i friperiodene. Da ble det tungt for meg psykisk. Det ble felt mange tårer, forteller hun.

– Har hjulpet ekstremt mye

Stengte serveringssteder og besøksrestriksjoner begrenser de sosiale møteplassene for ungdom. Ifølge Opinion oppgir annenhver person under 25 år at de føler seg mer ensomme som følge av korona.

For Emilie ble råning redningen.

– Råningen har hjulpet meg ekstremt mye. Det har vært en redning for meg og mange andre. Vi kommer oss ut og får muligheten til å være sosiale og drive med det vi elsker, sier hun.

LÆRLING: Emilie jobber som lærling på Hydro, og tilbringer fritiden sin bak rattet. Foto: Anders Hereid/Screen Story/TV 2

Emilie ble introdusert for råning, såkalt «formålsløs kjøring», da hun var 15 år. Det siste året har råningen vært den eneste måten hun har vært sosial på.

– Hvis jeg ikke hadde hatt råningen, hadde det vært vanvittig tøft. Jeg hadde ikke hatt muligheten til å se vennene mine, beskriver hun.

Gjennom rånemiljøet fikk hun en god venninne i Helena Beatrice Høsøien (19).

FORBEREDER: Helena vasker bilen før rånetur. Foto: Anders Hereid/Screen Story/TV 2

De er begge lærlinger på Hydro, og ble venner på grunn av den felles interessen for bil.

– Emilie så ut som en sånn type jente som liker bil. Jeg spurte henne, og det stemte, så da klikket vi med en gang. Så fant vi ut av at begge har tungepiercing, og da klikket vi egentlig bare enda mer, forteller Helena, og ler.



– Hele bygda våknet til liv

Sogndal, en times kjøretur unna Øvre Årdal, er et av stedene som har merket økt råneaktivitet den siste tiden.

En helg i februar ble både politi og lokalbefolkningen her tatt på sengen, da det plutselig samlet seg mellom 40 og 50 biler i Sogndal sentrum. Siden har det kommet rånere til fra en rekke bygder hver helg.

– Det var en form for mønstring. Plutselig våknet hele bygda til liv, beskriver politioverbetjent Jorunn Furuheim, og fortsetter:

– Da skjønte vi at nå har rånekulturen kommet til bygda vår også.

PATRULJERER: Politioverbetjent Jorunn Furuheim i Sogndal hilser på ungdommer som råner. Foto: Anders Hereid/Screen Story/TV 2

Økning flere steder i landet

Det er ikke bare i Sogndal og omegn at råningen har tatt seg opp. Også i Finnsnes i Troms og Finnmark har man merket den økte aktiviteten.

– Gaten i Finnsnes blir en samlingsplass for ungdom som mangler andre steder å samles nå som uteplassene er stengt. Og de kommer fra hele fylket, i helga var det over 100 biler her. Om det har sammenheng med korona vet jeg ikke, sier politioverbetjent Steingrim Ovesen.

FORMÅLSLØST: Norsk språkråd har definert råning som formålsløs kjøring med bil. Foto: Anders Hereid/Screen Story/TV 2

Også lensmann i Midt- og Vest-Telemark, Stine Benjaminsen Nygård, forteller om en stor økning i råning det siste året.

– Jeg har ikke konkrete tall, men det er snakk om en økning på flere hundre prosent, sier hun, og peker på NRK-suksessen «Rådebank» som en mulig årsak.

– Vi antar at «Rådebank»-serien er grunnen. Det kommer rånere fra hele Østlandet for å oppsøke innspillingssteder, det har nærmest blitt en turistattraksjon. Stort sett er dette lovlydige unge mennesker, men det kan by på trafikale utfordringer, forsøpling og knuffing, så vi har måttet øke bemanningen, sier Nygård.

TV 2 har også vært i kontakt med flere andre lensmannskontorer som derimot ikke kjenner seg igjen i at det har blitt økt råneaktivitet.

Se hele episoden om rånemiljøet i TV 2-serien «Ekte» her:

– Alltid plass til en til

For venninnene Emilie og Helena tilbringes all fritid bak rattet. Og selv om de allerede er mange, er de klare på at miljøet alltid har plass til flere.

– Det fine med rånemiljøet er at det er en plass for alle. Vi er inkluderende med alle. Folk som ikke finner sin plass, kan komme og være med oss. Vi har alltid plass til en til, sier Emilie.