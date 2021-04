Mange har ventet på at det norske bestselgermerket og verdens nest største bilprodusent, Toyota, skulle lansere en helelektrisk bil for det europeiske markedet.

Nå er ventetiden snart over. For i dag presenterer Toyota en konseptversjon av den kommende bZ4X. Denne familie-SUVen er den første i kjempesatsing på en hel serie elbiler derfra.

bZ4X er utviklet i partnerskap med Subaru. Bilen bygger derfor på ulik kompetanse og erfaring fra begge produsentene. Produksjonsversjonen er forventet å komme i salg fra midten av 2022.

Høy sittestilling, firehjulsdrift og god plass gjør bilen til en familie-SUV.

Romslig innvendig

Toyota-konseptet er bygget på den nye, modulære e-TNGA-plattformen. Den er utviklet spesielt med tanke på elbiler. Stor akselavstand og korte overheng bidrar til å skape en rommelig og åpen kupé. Beinplassen bak skal være like god som i en stor sedan.

Foran er kupéen designet rundt en «kjøremodul» som skal gi føreren en følelse av direkte kontakt med veien og viktig informasjon. Instrumentpanelet er plassert lavt og åpner for panoramasikt forover, samtidig som løsningen forsterker opplevelsen av plass og rom.

Kontrollene er plassert rundt midtkonsollen og utformet for å være lett gjenkjennelige og enkle å betjene. Instrument­panelet foran føreren er plassert over rattet, slik at bare minimal øyebevegelse skal til for å registrere informasjonen.

Fronten, «ansiktet» som skal sørge for at alle bilmodeller gjenkjennes øyeblikkelig, er befridd for den tradisjonelle grillen, og har i stedet et arrangement med lykter, sensorer og aerodynamiske elementer i en karakteristisk form.

Ett hjul i hvert hjørne skal gi bilen god innvendig plass.

Lang erfaring med batterier

Toyota har mer enn 20 års erfaring med elektrifisering av kjøretøy, primært hybrider, ladbare hybrider, men også noen elektriske biler.

Denne erfaringen har resultert i at det elektriske drivverket – motorene, kontrollenheten og batteristyringssystemet – leverer klasseledende effektivitet og en konkurransedyktig rekkevidde. Det skriver Toyota i en pressemelding, uten å gå i nærmere detaljer rundt hverken ytelser eller rekkevidde.

Bilens har sitt eget solcellesystem, som bidrar til å øke rekkevidden. Batteripakken er konstruert for pålitelig og langvarig ytelse. Bilens rekkevidde skal langt på vei opprettholdes, også i kaldt klima.

Firehjulsdrift utviklet i samarbeid med Subaru skal sørge for god framkommelighet.

Firehjulsdrift

Bilen får drift på alle fire hjul via to elektriske motorer på henholdsvis for- og bakakselen. Dette systemet er utviklet i samarbeid med Subaru som har lange tradisjoner på dette med firehjulsdrift.

Dette skal gi bilen fremkom­me­lig­het som bidrar til at den nye elbilen skiller seg klart ut i segmentet. Systemet gir bilen ekte offroad­egen­skaper som betyr ekstra trygghet for kjøring i alle slags vær-, vei- og føreforhold.

Nei – rattet blir ikke rundt. Bilen får rett og slett en styrestikke.

Rundt ratt? Glem det ...

Bilen kommer med verdens første kombinasjon (som masseproduksjonsmodell) av en styrestikke – altså ikke ratt og «steer-by-wire»-system. Teknologien er ment å gi føreren bedre kontroll, fjerne påvirkning fra humper og dumper i veidekket og av bremsing, slik at den gir mer presis respons tilpasset bilens hastighet og hjul­vinkel.

Dette betyr også farvel til det runde rattet. Det blir erstattet av en ny form for ratt. Med den nye teknologien slipper føreren å flytte hendene rundt rattkransen for å svinge. Bilen skal dermed bli både enklere og morsommere å kjøre, sier Toyota.

bZ4X-konseptet er det første som har fått Toyotas nye bZ-betegnelse – beyond Zero – som del av navnet. Innen 2025 har Toyota som mål å tilby 15 helelektriske biler. Det kommer med andre ord til å gå slag i slag framover.

Vi i Broom vi selvfølgelig gi deg flere detaljer om bilen, slik som ytelser, fysiske mål og rekkevidde så snart dette foreligger.

