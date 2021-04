Vil heller tape mot toppet Nederland enn å slå B-preget lag

Sent søndag kveld gikk tolv europeiske storklubber ut og bekreftet planene om å danne en ny Superliga med plass til 20 lag.

Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Inter, Juventus, Milan, Barcelona, Atlético Madrid og Real Madrid vil dermed bryte ut av Champions League og heller danne sin europeiske superliga med to grupper på ti lag.

Norge uten Ødegaard?

UEFA og FIFA truer også med at klubbene det gjelder vil bli utestengt fra alle turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg kan spillerne deres bli nektet å spille for landslagene deres, skriver UEFA.

Det betyr at Norge, riktignok uten Martin Ødegaard, i ytterste konsekvens vil møte et svært reservepreget nederlandsk lag til høsten dersom Superliga-planen iverksettes. Landslagssjef Ståle Solbakken er sterk motstander av planene til de europeiske toppklubbene.

– For å sette det på spissen: Jeg vil heller tape en thriller på Ullevaal 2-3 mot det beste nederlandske laget enn å vinne 1-0 mot et middels nederlandsk lag uten spillere fra de største klubbene. Det vil ikke være i nærheten av samme tilfredsstillelse hvis ikke motstanderen stiller med sine beste, sier Solbakken.

– Den norske troppen er nesten i verdenstoppen nå?

– Vi er favoritter nå, hehe, spøker Solbakken.

– Per nå er det kun Ødegaard. Men det kommer ikke dit så fort. Det gjør det ikke. Jeg tror dette kommer til å bli en kamp. Men det kan godt være at taktikken til storklubbene har vært perfekt. Det er sikkert ikke tilfeldig. Hvis de ikke får gjennom superligaen, kan det være at de får gjennom andre ting som favoriserer dem, sier han.

– Tre eller fire av mine FCK-lag ville slått Tottenham og Arsenal

Solbakken mener Superligaen strider med fotballens idé.

– Det første som slår meg er ikke pengegreiene. Det første som slår meg er at Superligaen strider med alt som har med fotball å gjøre. Det er nemlig det å kjenne gleden ved å vinne og smerten ved å tape. Når ligaen er 85 prosent lukket, er nerven borte. Alt som har med fair play og konkurranse blir borte, sier landslagssjefen.

– Se på siste runde i Spania i går. Getafe spiller 0-0 mot Real Madrid. Juventus står i fare for ikke å kvalifisere seg inn i Champions League. De ligger to poeng foran Napoli. De taper for Atalanta, et sjarmerende lag som de 3-4 siste årene har slått seg opp i italiensk fotball. Den muligheten blir kvelt for alltid. Jeg vil påstå at tre eller fire av mine FCK-lag hadde slått Tottenham eller Arsenal over to kamper i den forfatningen de er i nå, sier Solbakken.

Som trener i den danske storklubben var de europeiske kveldene høytid. Det vil forsvinne dersom Superligaen blir en realitet.

– Da jeg var i FCK tok vi poeng fra de engelske mesterne to ganger, fra de spanske mesterne, fra de de italienske mesterne. Vi har tapt én gruppespillkamp hjemme i Champions League av tolv mulige.

– Hvilken rett har man til å lage sin egen liga basert på de som har de største kommersielle mulighetene til å utelukke andre? Da lager man en konkurransehindring slik at de andre klubbene ikke får lov til å utvikle seg. Det er så mange vakre historier. Leicester, Atalanta, Sevilla. Du tar bort mye av mangfoldet før oppløpet. Du sager av den greinen du sitter på. Det vakre med fotballen er at det jevnlig kommer overraskelser. Uansett. Året rundt, forteller han engasjert.

– Spent på om de har baller

Den norske landslagssjefen er spent på hvordan spillere og ledere i toppklubbene vil reagere.

– Det blir spennende å se hva de store managerne sier. Om de har noen baller nå. Hva sier Klopp og Guardiola?

– Og Solskjær?

– Ja, Ole Gunnar sitter mellom barken og veden. Sannsynligvis er dette noe som har foregått langt over hodet til managerne, men man må huske på at managerne er ekstreme konkurransemennesker. De har gjerne bakgrunn som supportere av en klubb eller spiller for en klubb. De har kjent på smerten av å rykke ned. For min egen del var de største øyeblikkene da vi kvalifiserte oss inn i Champions League.

– Hva er de gode argumentene for Superligaen?

– Jeg klarer ikke å finne ett eneste godt argument. For meg er nerven borte. Hele tanken er helt håpløs, svarer han.

Solbakken har brukt morgentimene til å skumme nettet for reaksjoner og utspill. Liverpool-mannen mener Gary Neville representerer det supportere flest tenker.

– Det intervjuet Neville gjør i går tror jeg er representativt for alle supportere. Det gjør vondt langt inn i sjelen. Jeg er enig med Neville at Manchester United og Liverpool er de to klubbene som bør gå den andre veien fortest mulig. Liverpool som er folkets klubb og bygget på de sosialistiske ideene til Bill Shankly. De årene er long gone, men dette er den verste av den verste motsatsen.

– Det er en pinlig idé. Fotball handler om det optimale gleden og den optimale smerten. Det tror jeg det gjør for veldig mange. Å ikke kunne rykke ned er det verste. Det er helt meningsløst, fortsetter han.

– Steindødt uten media og supportere

Solbakken stiller spørsmål rundt hvilke kriterier som ligger til grunn for utvelgelsen.

– For å ta Agnelli i Juventus. Hans Juventus har blitt flådd av Ajax, Lyon og Porto de siste årene. Fra et sportslig perspektiv: Hvilken berettigelse har de for å gjøre dette? For meg handler dette om at man ikke konkurrerer på like vilkår. Det gjør man aldri økonomisk, og det tror jeg alle har kjøpt. Men West Ham og Leicester er mye bedre enn Tottenham og Arsenal per nå. Hva er kriteriene? De undervurderer fotballens kjerne. Hva er det vondeste i livet hvis man tar bort familie? Jo, det er å rykke ned. Det er å tape for erkefienden. Det er å tape for Brøndby hvis man er FCK-supporter. Eller å tape for Everton eller Manchester United hvis man er Liverpool-supporter. Som Grue-spiller var det vondeste å tape for Kongsvinger. Og det vondeste av alt er å rykke ned. Det er fotballens sjarm. At man kan lide og ha det vondt. Derfor blir gledene også store, sier Solbakken.

Han tror også spillerne vil reagerer på det nye opplegget.

– Slik jeg ser det, er det to fraksjoner som kan gjøre noe med dette. Det er supporterne og media. Uten mediedekning og supportere er dette steindødt. Jeg tror kanskje man også undervurderer spillerne oppi dette. Man tar bort så mange eventyrhistorier.

Solbakken tror det blir svært vanskelig for de engelske fotballklubbene å få supporterne med på laget.

– Mitt liv og virke i FCK har dreid seg om oppleve de store europeiske kveldene. Det har vi lykkes med fire ganger. Jeg må bare le når jeg tenker på det. Champions League vil aldri igjen få den største prestisjen fordi alle ikke fikk sjansen til å være med. Jeg vet ikke om Bayern er smarte eller om det er av politiske grunner de ikke vil være med. Hvis de ikke melder seg inn er det et kjempestatement. I noen land vil dette bli veldig vanskelig. Da tenker jeg for eksempel på England. Tenk på Leeds. Fotballen går i sykluser. Leeds har alle forutsetninger for å bli en topp seks-klubb, men de er utelukket fra denne ligaen med mindre de kommer inn på de siste prosentene. Dette blir det veldig vanskelig å overbevise supportere om, slår han fast.