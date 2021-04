Væpnet mann etterlyst etter at tre personer ble drept i Texas

Austins politisjef Joseph Chacon sier at mannen må antas å være væpnet og farlig, og han ber folk i området holde seg innendørs. Politiet frykter at han skal ta noen som gissel for å unngå å bli tatt.

– Det er fortsatt en pågående etterforskning og vi har ikke pågrepet noen. Vi ber om at folk som bor i området ved der skyteepisoden fant sted, ringer rundt til naboer for å sjekke at alt er bra med dem, sier Chacon til NBC News.

Mannen, som selv er afroamerikansk, er mistenkt for å ha skutt og drept to latino-kvinner og en svart mann. Motivet er ukjent, men politiet sier at han kjente ofrene.

Det er ikke meldt om flere skadde en de tre som mistet livet.