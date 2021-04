Bekreftet: tolv klubber er enige om å starte superliga

Kritikken har ikke latt vente på seg etter at internasjonale medier meldte om at flere europeiske storklubber angivelig er blitt enige om å gå sammen om en ny superliga ble kjent.

Natt til mandag bekreftes det at AC Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Tottenham har signert en avtale om å bli med i den nye ligaen. I tillegg skal det komme inn ytterlig tre faste klubber.

Totalt skal det være 20 medlemsklubber i den nye superligaen - 15 av dem faste. Superligaen ønsker å arrangere sine kamper i midtuken, for at klubbene skal kunne delta i hjemlig liga i tillegg. Superligaen skal også følge en sluttspillmodell.

Det bekrefter flere av klubbene, deriblant Liverpool på sine hjemmesider.

Der skriver klubben at de er blitt enige om å forme en europeisk superliga med «de andre ledende klubbene» i Europa. Klubben varsler videre at de vil komme tilbake med mer senere, og viser ellers til den offisielle uttalelsen.

Også Manchester United har lagt ut uttalelsen på sine nettsider.

Real Madrid-president Florentino Perez blir styreformann for ligaen, og han sier følgende:

SJEF: Florentino Perez blir sjef for den nye superligaen Foto: Juan Medina

– Vi vil hjelpe fotball på alle nivå til å ta sin rettmessige plass i verden. Fotball er den eneste globale sporten som har mer enn fire milliarder fans, og vårt ansvar som en stor klubb er å lytte til deres ønsker.

Juventus' styreformann, Andrea Agnelli, skal være viseformann i den nye ligaen.

– Våre tolv klubber representerer milliarder av fans fra hele verden og har vunnet 99 europeiske trofeer. Vi har samlet oss i dette viktige øyeblikket slik at europeiske konkurranser kan bli endret for å sette spillet vi elsker på en bærekraftig kurs fremover, gjennom å virkelig øke solidariteten og gi fans og amatørspillere en jevn strøm av storkamper som vil fore deres lidenskap for spillet, samtidig som vi gir dem rollemodeller, sier Agnelli.

Han deler rollen som viseformann i den nye Superligaen med Joe Glazer, som er styreformann i Manchester United.

– Gjennom å samle verdens største klubber og spillere sammen for å spille mot hverandre gjennom sesongen, vil Superligaen åpne et nytt kapittel for europeisk fotball. Det vil sikre konkurranse og fasiliteter i verdensklasse og økt økonomisk støtte til resten av fotballpyramiden, sier Glazer.

UEFA og de ulike nasjonale ligaene har stilt seg svært negative til klubb-initiativet, og blant annet truet med utkastelse fra sine turneringer og mesterskap.

I pressemeldingen hvor superligaen lanseres, uttaler de at de ønsker å innlede dialog med UEFA og FIFA om å jobbe sammen for å gi de beste utfallet for den nye ligaen og for fotballen.

Etter at nyheten ble bekreftet natt til mandag, skriver FIFA i en uttalelse at de ønsker å markere sin misnøye mot en lukket europeisk utbryter-liga, som de mener vil stride mot de internasjonale fotball-prinsippene.

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg er en av mange som er sterkt kritisk til en lukket superliga.

– Det strider mot de grunnleggende prinsippene som fotballen er bygget på, sier Berg til TV 2.

Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-spiller, Gary Neville, har også fått stor oppmerksomhet etter at han ytret seg svært kritisk til superligaen.

– De (Premier League) burde trekke poeng fra alle de seks klubbene som har signert på dette. Å gjøre dette underveis i en sesong. Det er en vits, sier Neville.