Medier: Slik er superliga-planene

Storavisen New York Times meldte søndag at minst tolv lag skal ha blitt enig om å danne en ny superliga.

Disse tolv lagene rapporteres å være: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, AC Milan og Juventus.

Britiske Daily Mail melder at Real Madrid-president Florentino Pérez skal bli styreleder for den nye ligaen. Liverpool-eier John Henry, United-eier Joel Glazer og Arsenal-eier Stan Kroenke skal være tiltenkt roller som nestledere.

Dette vet vi om superligaen

New York Times hevder at de involverte klubbene ikke ønsker å forlate sine hjemlige ligaer. I større grad vil det være en erstatning for Champions League.

Avisen skrive videre at planen er å gjennomføre den på følgende måte:

Kampene skal spilles i midtuken.

Turneringen skal ifølge New York Times bestå av 16 permanente medlemmer, i tillegg til fire andre lag som kan kvalifisere seg fra sine hjemlig ligaer. Britiske The Times skriver derimot at ligaen skal bestå av 15 + 5.

De 20 lagene fordeles i to grupper på ti. De fire beste fra hver gruppe går videre til utslagsrundene, som ender i en finale.

Helgene skal være reservert til spill i hjemlig liga.

Kjempesummer i spill

Ifølge New York Times vil superligaen være svært gunstig økonomisk for storklubbene. Hver klubb blir lovet 3,5 milliarder kroner kun for å bli med i ligaen, skriver avisen.

Samtidig forklarer britiske The Times at klubbene som blir med vil få en ulik sum, og at de alle deler en pott på 35 milliarder kroner. Pengene vil uansett kunne brukes på stadioner, treningsfasiliteter eller for å erstatte de økonomiske tapene under koronapandemien.

Den amerikanske banken JP Morgan skal stå bak finansieringen. Selskapet har så langt avslått å kommentere saken.

I tillegg vil superligaen generere hundrevis av millioner for medlemmene, ettersom storkampene vil komme på løpende bånd. Klubbene vil ha rettigheter til å vise totalt fire kamper på sine egne digitale plattformer.

Det spørs likevel om en slik plan kan gjennomføres, ettersom UEFA truer klubbene med utkastelse fra hjemlige ligaer.

– Dette kyniske prosjektet

Hos UEFA faller ikke ryktene om den potensielle superligaen i smak. I en uttalelse skriver Det europeiske fotballforbundet at de vil stå sammen med flere forbund, i tillegg FIFA, om å stoppe «dette kyniske prosjektet».

– Vi vil vurdere alle midler som er tilgjengelige for oss, på alle nivåer, både juridisk og fra et sportslig perspektiv for å forhindre at dette skjer, skriver UEFA.

De truer også med at klubbene det gjelder vil bli utestengt fra alle turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg kan spillerne deres bli nektet å spille for landslagene deres, skriver UEFA.