Raser mot storklubbers superliga-planer

Tidligere søndag meldte storavisen New York Times at flere storklubber er blitt enige om å gå sammen om en ny superliga, noe det er blitt ryktet om i lang tid.

Gruppen klubber inkluderer Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Juventus og AC Milan, skriver avisen. Det sies at det kan komme en uttalelse fra klubbene snart.

Avisen hevder at tolv lag allerede har signert en avtale, eller har uttrykt interesse for å være med i en superliga. Av disse skal seks være engelske lag, tre spanske og tre italienske.

Forbundene i harnisk

UEFA går hardt ut mot planene. I en uttalelse skriver Det europeiske fotballforbundet at de vil stå sammen med flere forbund, i tillegg FIFA, om å stoppe «dette kyniske prosjektet».

– Et prosjekt som baserer seg på egeninteressen til noen få klubber i en tid samfunnet trenger samhold mer enn noen gang, kaller UEFA det.

– Vi vil vurdere alle midler som er tilgjengelige for oss, på alle nivåer, både juridisk og fra et sportslig perspektiv for å forhindre at dette skjer, skriver UEFA.

De truer også med at klubbene det gjelder vil bli utestengt fra alle turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg kan spillerne deres bli nektet å spille for landslagene deres, skrier UEFA.

Også Premier League har uttalt seg om saken. De fordømmer forslaget, og mener at en superliga vil knuse mindre klubbers drøm om å klatre oppover på fotballpyramiden.

– En europeisk superliga vil undergrave appellen til spillet, og ha en svært ødeleggende påvirkning på umiddelbare og fremtidige utsikter til Premier League og dets medlemsklubber, skriver Premier League i en pressemelding.

I kjølvannet av CL-endringer

Mandag kan det bli vedtatt at UEFA går for drastiske endringer av Champions League.

Endringene i turneringen som Uefa skal vedta mandag gjøres for å forhindre nettopp dette. Gruppespillet skal etter planen utvides fra 32 til 36 klubber, som samles i en gruppe.Løsningen som er skissert innebærer at hver lag møter ti kamper, fem hjemme og fem borte, mot ti forskjellige lag.

De åtte beste går direkte til åttedelsfinale, mens lagene fra 9. til 24.-plass spiller playoffkamper der vinneren går til åttedelsfinale, og taperen til Europaligaen.De tolv klubbene som ender sist i den store gruppa, ryker ut.

Det nye formatet il gi langt flere kamper. I gruppespillet blir det 180 kamper i stedet for 96. Totalt øker antall kamper i turneringen fra 125 til 225.

Saken oppdateres.