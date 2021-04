Greenwood i fyr og flamme: – Det der var champagne-fotball!

Mason Greenwood scoret to av målene da Manchester United slo Burnley for første gang på seks år i ligaen på Old Trafford. Solskjærs menn har tatt et jerngrep om andreplassen.

Manchester United – Burnley 3-1:

To scoringer av formsspilleren Mason Greenwood og en fulltreffer på overtid av innbytter Edison Cavani sikret Manchester United 3-1-seier mot Burnley søndag. Alle scoringene kom i andre omgang.

– Det var champagne-fotball etter snaut tre minutter av andreomgang. Det var kampens suverent flotteste angrep, roste Semb etter Greenwoods 1-0-scoring, der unggutten scoret etter et frekt overhopp av Bruno Fernandes, som du kan se i sammendraget øverst i saken.

– Den gutten har virkelig funnet en formtopp på tampen av sesongen, roste Thorstvedt om Greenwood.

Det er seks år siden sist Manchester United vant hjemme mot Burnley. Omsider kunne Manchester United nå juble for tre etterlengtede poeng mot laget de har slitt med å slå på eget gress de siste årene.

Seieren sørget for at Manchester United nå har festet et jerngrep om andreplassen i Premier League. Nå er det ti poeng ned til Leicester på tredjeplass. Teoretisk sett har laget fremdeles muligheten til å snyte Manchester City for serietittelen, men da må mye gå veien for rødtrøyene i serieinnspurten.

Slapp med skrekken

Burnley sjokkerte Manchester United og fikk ballen i mål allerede etter 20 sekunder. Chris Wood vant duellen mot Dean Henderson i feltet og headet ballen mellom stengene. Heldigvis for Manchester United og dessverre for Burnley ble scoringen annullert for offside i forkant.

– Det der hadde vært en gedigen blemme av Henderson om den hadde blitt stående. Både han og United var griseheldige med tanke på at det ble dømt offside der, poengterte TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Etter den rystende starten fikk Manchester United samlet seg og overtok mer og mer av banespillet. Solskjærs menn klarte ikke å skape noe mer enn noen opplagte halvsjanser, og måtte gå målløse av banen de første 45.

– I fyr og flamme

Tre minutter ut i andreomgang skrudde Manchester United opp tempoet og sjarmen. Marcus Rashford stormet ned på kanten, slo inn. Fernandes hoppet over, og på bakerste stolpe satte Mason Greenwood enkelt inn 1-0-ledelse til Manchester United.

– Greenwood har vært i fyr og flamme og scoret i sin tredje kamp på rad. Det kunne ikke vært et lekrere overhopp, sa Mørtvedt etter scoringen.

Men bare to minutter etter Uniteds lekre scoring utlignet Burnley. James Tarkowski headet inn 1-1 etter et corner. 30 prosent av Uniteds baklengs denne sesongen er kommet etter dødball, ifølge TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

– Burnley fortsetter å plage Manchester United på Old Trafford, slo Semb fast etter 1-1-scoringen.

Etter 1-1-scoringen jaget United vinnerscoringen. Edison Cavani, som kom inn for Fred i pausen, kom blant annet til flere store sjanser.

Så presenterte Greenwood seg igjen. Unggutten kom seg fri på kanten, og skjøt via en motspiller og ballen i lengste hjørnet.

– Det er å be om juling å gi ham så mye plass i feltet, sa Semb om scoringen.

På overtid feide Edison Cavani all tvil til side da han foran åpent mål kunne sette in 3-1-scoringen. Seieren sikret mer eller mindre Manchester United andreplassen denne sesongen. Det er nå ti poeng ned til Leicester på tredjeplass, som riktignok har en mindre spilt.