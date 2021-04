To personer til sykehus etter MC-ulykke i Lillestrøm

Ulykken skjedde nær krysset Borgenveien/Blakersundveien. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.48.

De to skadde er fløyet til sykehus med luftambulanse.

Politiet opplyste til TV 2 klokken 16.30 at det var tre MCer involvert i ulykken, og at alle tre førerne var fraktet til sykehus.

En halvtime senere opplyser politiet på Twitter at to førere er fraktet til sykehus, ikke tre.

– To personer flydd med luftambulanse til Ullevål sykehus. Beskrevet som alvorlig, men ikke kritisk skadd per nå. To motorsyklister involvert i en front-mot-front-ulykke. Skal ha skjedd i forbindelse med at en MC har kommet i motgående kjørefelt under en forbikjøring, skriver politiet på Twitter.

Den tredje føreren kjørte bak den ene og var vitne til ulykken.

Alle nødetatene er på stedet. I tillegg med å bistå med redningsarbeidet, forsøker politiet å kartlegge vitner til ulykken, opplyser de til TV 2.

Ett felt på Riksvei 173 ble åpnet klokken 17.35.