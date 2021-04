Haaland endte måltørken med to scoringer: – Må score igjen snart

Borussia Dortmund – Werder Bremen 4–1 (3–1)

Se Haalands dobbel i videovinduet øverst!

Før søndagens oppgjør mot Werder Bremen hadde Braut Haaland syv kamper på rad uten scoring, men der stoppet måltørken for jærbuen.

20-åringen noterte seg for to scoringer mot Bremen og er nå oppe i 23 ligamål denne sesongen. Måltørken endte han med én straffescoring og én «tap-in».

Etter kampen innrømmet Haaland at det ikke har vært gøy å gå uten scoring så lenge, men ser allerede framover.

– Det er selvfølgelig dritt, men nå er minuttene tilbakestilt. Nå har det gått 50-60 minutter, så jeg må score igjen snart, sa Haaland til tysk presse etter kampen.

Med søndagens tre poeng er de gulkledde tilbake på femteplass, fire poeng bak Eintracht Frankfurt og Champions League-plass.

– Vi kommer nærmere til både Frankfurt og Wolfsburg. Vi gir ikke opp, slo Haaland fast.

Kalddusj for Dortmund

Bortelaget la seg lavt fra start og lot Dortmund styre spillet. Bremen hadde knapt ballen det første kvarteret, men det stoppet dem ikke fra å ta ledelsen.

Milot Rashica lå og lurte på offsidelinjen, og da pasningen kom klarte ingen å holde følge med 24-åringen. Rashica gjorde alt riktig alene med keeper da han satte inn 1–0 for bortelaget.

Hjemmelaget slo tilbake da halvtimen var spilt. Den amerikanske unggutten Giovanni Reyna utlignet med en prosjektil. Fra kanten av 16-meteren klemte Reyna til og fikk drømmetreff. 18-åringen banket ballen i krysset, utagbart for Jiri Pavlenka.

To kjappe fra Haaland

Ikke lenge etter utligningen fikk Dortmund tildelt straffespark da Marco Reus gikk i bakken.

Fra 11-metersmerket var det Braut Haaland som fikk tillitt. Jærbuen sendte målvakt Pavlenka feil vei og sørget for at Dortmund tok tilbake ledelsen.

Da måltørken endelig var over var det tydelig at Haaland hadde fått blod på tann. Bare fire minutter senere var 20-åringen på rett sted til rett tid, plutselig havnet ballen i beina på Dortmunds nummer ni. Med både keeper og forsvar utspilt kunne Haaland enkelt sette ballen i et ubevoktet mål.

Etter scoringene fra Haaland gikk lagene til pause på stillingen 3–1.

Punkterte kampen

I andreomgang jaktet superspissen et hat trick og så ut til å få akkurat det, da han stanget ballen i nettet, men jærbuen var i Offside og scoringen ble annullert.

Med fire minutter igjen av ordinær tid klarte Dortmund til slutt å punktere kampen. Midtstopper Mats Hummels stanget inn 4–1 på et hjørnespark. Tyskerens femte scoring denne sesongen.