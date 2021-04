Utropt til vinner etter millimeteravgjørelse

Søndag gikk den nederlandske sykkelklassikeren Amstel Gold Race av stabelen.

Det endte med hårfin seier til Wout van Aert etter en intenst spurtkamp mot Thomas Pidcock.

I sekundene etter målgang hersket det imidlertid full forvirring om hvem av de to spurtkanonene som kom først over målstreken.

Etter at dommerne hadde studert målfotoet, ble van Aert utropt som vinner av rittet. Belgieren fikk dermed sin revansj for tapet for nettopp Pidcock i Drabantse Pij tidligere denne uken.

DØDT LØP: Spurten mellom van Aert og Pidcock endte svært jevnt.

– Juryen sier at jeg vant. Det var så jevnt at jeg nesten ikke kan tro det selv, sier van Aert.

For norske sykkelfans bød rittet på mer å glede seg over enn intense sluttsekunder.

Blant superstjerner som van Aert, Primož Roglič og Julien Alaphilippe, satt nemlig syv ryttere fra det helnorske laget Uno-X i feltet.

Det norske laget markerte seg gjennom de 216 kilometerne. Anders Skaarseth (25) stakk tidlig som en del av et timannsbrudd, som opparbeidet seg et forsprang til hovedfeltet på over fem minutter.

Uno-X-laget i Amstel Jonas Abrahamsen, 25

Anders Skaarseth, 25

Iver Skaarseth, 23

Markus Hoelgaard, 26

Jonas Iversby Hvideberg, 22

Martin Bugge Urianstad, 22

Syver Wærsted, 24

Den andre delen av lagets taktikk, handlet om å få kaptein Markus Hoelgaard med i en mellomgruppe mot slutten av rittet.

– Det tror jeg hadde vært det ideelle. Jeg ønsker å vise at jeg har noe på dette nivået å gjøre, sa Hoelgaard før rittets start.

Også denne planen lyktes det norske laget med. Drøyt 30 kilometer før mål, ble bruddet hentet inn av en større gruppe ryttere, blant dem den norske lagkapteinen.

Mot slutten av rittet, maktet imidlertid ikke nordmannen å henge med den ypperste teten, bestående av Wout van Aert, Thomas Pidcock og Maximilian Schachmann.

Uno-X-kapteinen trillet over mål som en av de 20 første rytterne.

– Et strålende ritt av Markus Hoelagaard, sier TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

Hoelgaard sier det er stort for laget å delta i et WorldTour-ritt.

– Det er en veldig fin arena å vise seg frem på, sier Hoelgaard.

Det norske sykkellaget er et ProTeam-lag. Dermed kan de tildeles «wild card» til WorldTour-ritt, slik som Amstel Gold Race.

– At arrangører inviterer oss til World Tour-ritt er en tillitserklæring overfor hele prosjektet som Uno-X har startet, sier Hoelgaard.

OFFENSIV: Anders Skaarseth lyktes med å komme i brudd under søndagens Amstel Gold Race.

Spørsmålet om et norsk lag vil delta i Tour de France er stadig tilbakevendende. I chatten under søndagens ritt, dukket det opp igjen.

– De får nok kjøre flere store ritt, og det kan fort være at vi får se Uno-X i en Grand Tour allerede neste år. Sånn som de har vist seg frem hittil i år, så er de nok attraktive for innpass i de største rittene, svarte sykkeljournalist Magnus Drivenes.

Tidligere søndag tok Katrine Aalerud tok en imponerende ellevteplass i kvinnenes utgave av rittet.