Nketiah reddet uavgjort for Arsenal seks minutter på overtid – 78 skadedager for Ødegaard denne sesongen

Et tafatt Arsenal – uten Martin Ødegaard på banen for fjerde kamp på rad – reddet uavgjort mot Fulham takket være en scoring av Edward Nketiah seks minutter på overtid.

Arsenal – Fulham 1-1:

En straffescoring av Josh Maja drøye ti minutter ut i andreomgang så lenge ut til å sikre Fulham en historisk borteseier mot Arsenal.

Men seks minutter på overtid fikk Edward Nketiah inn 1-1-scoringen for Arsenal. VAR sjekket scoringen, godkjente, og kampen endte uavgjort.

– Det var blytung for Fulham, for de kjempet heroisk. Når det er sagt, så fortjente nok Arsenal uavgjort her. Nå er det vel over og ut for Fulham i Premier League, dessverre, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

– Men Scott Parker har laget med seg, så det er bare å holde moralen oppe. Og Fulham må håpe at nedrykksrivalene må tape de resterende kampene, poengterte han.

Fulhams målscorer Josh Maja var nedbrutt etter at de tre poengene glapp.



– Det er bittert, vi gjorde alt vi kunne fo rå vinne, og på overtid scoret de et unødvendig mål. Vi må bare ta med oss det positive og prøve igjen i neste kamp, sukket han.



Martin Ødegaard var ute med skade for Arsenal for fjerde kamp på rad. Nordmannen har ifølge Transfermarkt vært skadd i 78 dager siden starten på inneværende sesong.

Med ett poeng mot Fulham ser det svært vrient ut for Arsenal å blande seg inn i kampen om de seks øverste plassene på Premier League-tabellen.

Det skiller ni poeng opp til West Ham på fjerdeplass og seks til Liverpool på sjetteplassen. Sistnevnte har én kamp til gode på Arsenal.

Skotuppen ga offside

Arsenal dominerte banespillet og trodde de hadde tatt ledelsen fem minutter før pause.

Dani Ceballos jublet for at han hadde sendt Arsenal i ledelsen med sitt første Premier League-mål etter 40 minutters spill.

VAR sjekket scoringen imidlertid scoringen, og det førte til at jubelen stilnet i Arsenal-leiren. VAR-videoen viste at skotuppen til Saka var over streken med noen millimeter, og dermed ble scoringen annullert.

På overtid i første omgang fikk Arsenal nok en scoring annullert. Martinelli slo et innlegg fra dødlinjen som gikk via Andersen og i mål. Den scoringen ble annullert for offside på Emile Smith Rowe i forkant.

Straffet Arsenal

Ti minutter ut i andre omgang fikk Fulham stang inn av VAR. Gabriel stakk foten frem rett foran Lemina, og Fulham fikk straffe. VAR sjekket for offside i forkant, men avgjørelsen ble stående.

Josh Maja tok straffen og dundret ballen i nettaket og Fulham opp i ledelsen.

Ti minutter ble vondt verre for Arsenal. Angriperen Alexandre Lacazette måtte halte av banen med en skade. Inn kom Edward Nketiah.

Men til tross for at angriperen ble tatt av banen, nærmet Arsenal seg 1-1-scoringen. I det 70. minutt ble innbytter Pepes heading reddet på streken.

Seks minutter på overtid fikk Edward Nketiah inn 1-1-scoringen for Arsenal. VAR sjekket scoringen, og kampen endte uavgjort.

SKADET IGJEN: Martin Ødegaard Foto: Adam Davy

78 skadedager for Ødegaard denne sesongen

Martin Ødegaard spilte ikke for Arsenal mot Fulham i Premier League søndag. Ankelskaden satte ham utenfor igjen.

Ødegaard skadet ankelen i landskampen mot Gibraltar i slutten av mars og ble byttet ut. Han spilte så kort etter både mot Tyrkia og Montenegro.

– Dette er første gang Martin har tråkket over. Og da tar det ofte litt lengre tid å bli frisk. Det er bare snakk om bruke litt tid og ikke noe dramatikk, sa landslagslege Ola Sand til NTB.

22-åringen har stått over Arsenals tre siste kamper, og det ble til fire søndag. Ødegaard er lånt inn fra Real Madrid ut denne sesongen. Han hadde flere skadeopphold (kne og legg) etter at han returnerte til Madrid sist sommer.

Ifølge en oversikt hos Transfermarkt har Ødegaard vært skadd i 78 dager siden starten på inneværende sesong.

– Det er litt bekymringsfullt at han i tidlig alder får sånne småsmeller. Du ser hvordan han er når han er i form. Da leverer han veldig gode prestasjoner, sa Kjetil Rekdal nylig til Dagbladet.

Arsenal spiller mot Everton hjemme i serien fredag. Den kampen kan også komme for tidlig for Norges landslagskaptein.