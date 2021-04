Uavgjort mellom Glimt og Tromsø: – Det er ikke bare å reise til Spania, de andre lagene trener de også

Glimt, som i vinter har vært på treningsleir i Spania mens resten av Eliteserie-klubbene har holdt seg hjemme på grunn av koronarestriksjonene, klarte bare 1-1 mot Tromsø i treningskampen på norsk jord søndag.

Trener Kjetil Knutsen var ikke fornøyd med lagets prestasjoner.

– Vi hadde noen gode tilløp, men var ikke tydelige nok med tanke på å ta rommene. Det var en kamp vi kunne og burde vunnet ganske greit. Men vi var ikke gode nok til å få ballen i mål, som er det viktigste i fotballen, sa Glimt-trener Knutsen til TV 2 etter kampslutt.

Og slo fast:

– Vi har noen nye folk som må jobbe inn rytmen og vi trenger tid i forhold til å få satt de spillerne vi har, mente han.

– Det er ikke bare å reise til Spania, de andre lagene trener de også

Han avviser at Glimt har fått de store sportslige fordelene av treningsoppholdet i Spania.

– Tromsø-laget var godt organisert. Det er ikke sånn at det bare å reise til Spania, de andre lagene trener de også, mente Knutsen.

– Men jeg er veldig glad for at vi fikk en kamp, og ser tendenser. Men vi møtte et godt organisert lag både i dag, og i de neste kampene. Vi trenger litt mer tid til samhandling, vi har litt mindre X-faktor enn vi hadde på samme tid i fjor, poengterte han, og bekreftet samtidig at Glimt jakter på forsterkninger før seriestart.

– Men det er for tidlig å si noe mer om, men vi jobber med det, sa han.

Saltnes sendte Glimt i ledelsen

Ulrik Saltnes scoret det første målet i Bodø. Det kom like før pause. Moses Ebiye utlignet for TIL med ti minutter igjen å spille. Han kom alene mot keeper og var sikker i avslutningen.

Hos Glimt ble Høibråten utvist da det var gått 71 minutter. Han hadde bare vært på banen i 90 sekunder før han ble sendt i garderoben. Han rev ned en motspiller som hadde fri bane mot mål.

Glimt sikret seg seriemesterskapet i fjor og har tilbrakt mye tid på treningsleir i Spania i vinter.

Eliteserien starter søndag 9. mai. Da kommer igjen Tromsø på besøk til Aspmyra.

