40.000 elever tilbake på skolen: – Man mister mye når man sitter hjemme

– Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake på skolen igjen. Man mister mye når man er hjemme fra skolen, både faglig og sosialt, sier Matias Bråthen, elev ved Kongshavn videregående skole i Oslo.

Han er blant elevene som får komme tilbake på skolen igjen mandag, etter at skolene i hovedstaden har vært stengt siden før påske.

I en måned har over 40.000 elever ved ungdomsskoler og videregående skole i Oslo hatt digital undervisning. Også elever fra 5-7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand har måttet ta undervisningen hjemmefra.

– Mister mye

– Det skal bli godt å få komme tilbake, og få enda bedre læringsutbytte, sier Matias.

– Hvordan har det vært med hjemmeskole?

– Det har vært greit. Vi hadde det jo også i fjor fra mars til mai. Denne perioden har vært bedre. Men det er klart at man mister mye av det faglig og sosiale når man sitter hjemme, sier han.

Han sier også at han tror medeleven og han selv skal klare å overholde smittevernreglene.

– Det er jo krevende, men nå har vi holdt på med dette i et helt år. Etter hvert så blir det en slags refleks, hvor vi alltid tenker at vi må tilpasse oss, og følge med på at det vi gjør er innenfor regelverket, sier han.

Skal testes

Når skolene igjen åpner mandag, er ikke alt som normalt. Oslo kommune har innført et nytt nivå: forsterket rødt nivå. Dette innebærer tiltak for å redusere antall nærkontakter og bruk av munnbind i situasjoner utenfor undervisning.

Rektor Jørgen Kopperud ved Kongshavn videregående skole opplyser at elevene på skolen skal testes for korona. Skolen er med i et pilotprosjekt med flere andre skoler, der man skal teste massetesting av elever.

– Vi startet allerede på tirsdag med at vi hadde to klasser på skolen, som fikk muligheten til å teste seg her. Videre så er planen at vi skal klare å teste alle hver uke, sier han til TV 2.

Han forklarer at testerne kommer inn med vattpinner og reagensrør, som merkes med elevenes navn. Testerne analyserer prøvene utenfor skolen.

– Dersom det skulle vise seg at en elev er smittet, så sendes hele klassen hjem. Derfra overtar smittevernkontoret saken, sier han.

– Hvor lite skal til før dere må stenge igjen?

– Det er en beslutning som tas i samråd med bydelsoverlegen. Vi har hatt ganske mange smittetilfeller det siste året hvor vi ved hjelp av oversikten vi får av satte klassekart har klart å hindre smitten fra å spre seg videre. Hos oss så har det systemet fungert godt, sier han.

Rektoren har tro på at de vil slippe å stenge igjen, med mindre smittetallene stiger raskt.

Bekymret for britisk mutasjon

Også helsebyråd Robert Steen (Ap) har tro på at åpningen vil gå fint.

HELSEBYRÅD: Robert Steen (Ap). Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi har gjort en revidering av trafikklyssystemet. Rød situasjon, som vi går tilbake til i Oslo, er en mer restriktiv situasjon på skolene enn før vi stengte ned. Så jeg håper at vi igjen kan oppleve at åpningen som kommer tas med nødvendig ansvar som skal til for å holde smittetallene nede, sier han.

Han sier likevel han er bekymret for den britiske virusvarianten.

– Det er en risiko ved den britiske virusvarianten, som smitter kraftigere og mer blant yngre mennesker enn det vi kjenner fra i fjor. Det er et ansvar som vi må ta med oss i den nye situasjonen, sier Steen.