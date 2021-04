Frykter skolestenging kan ha utløst sønnens selvmord

Mathias Samuelsen hadde yrkesfag på skolen, og ville jobbe med vannkraft og grønn energi. Han var en litt stille type, men han hadde venner på skolen.

– Han var så veldig, veldig snill. Han ble alltid glad på andres vegne, forteller moren Hanne Samuelsen.

Etter at de nasjonale tiltakene førte til at skolene stengte i mars i fjor, var det mye som endret seg for Mathias. Han kunne ikke lenger gå på de ukentlige besøkene til bestefar, og kontakten med vennene på skolen forsvant.

Ble ensom

– I og med at han ikke hadde så mye sosial omgang, fikk han dekket sitt sosiale behov på skolen. Da skolen stengte, så mistet han jo det. Vi vet at selvmordstankene kom et par uker etter at skolen stengte. Han ble rett og slett ensom.

GODE DAGER: Mathias var en litt stille gutt, men hadde også gode dager. Her er han sammen med moren Hanne. Foto: Privat

Hanne Samuelsen vil være tydelig på at tiltakene ikke alene var årsak til at Mathias tok sitt eget liv.

– Problemene lå jo der før pandemien traff, men da det skjedde tror jeg det var en utløsende faktor, sier hun.

Ville puste liv i han

Hun vet ikke om Mathias bare spilte skuespill eller om han faktisk hadde det bedre, men sønnen virket egentlig mer fornøyd den siste tiden før han tok sitt eget liv. Hanne tror sønnen på det tidspunktet hadde bestemt seg.

Foreldrene ville ta en siste båttur på høsten, men det ønsket ikke Mathias å være med på. Han ble hjemme.

Da foreldrene kom hjem igjen til Blaker, ble de møtt av et syn så grusomt at det er vanskelig for en gråtkvalt mor å fortelle om det.

– Det var mannen min som fant han først. Han snudde seg og møtte meg i døra. Han sa «Du må ikke gå inn!» Men da gjør man jo det. Jeg skjønte jo at han var død, men håpet er jo det siste man gir slipp på. Jeg tenkte at nå er det sekundene som teller, vi må gi han førstehjelp, prøve å puste liv i han igjen. Men jeg kunne jo ikke det... Det var altfor sent.

– Vi er bekymret for tallene

Mellom 500 og 700 mennesker tar sitt eget liv hvert år i Norge. Andelen unge er økende. Til sammenligning er det nå under 100 som mister livet i trafikken.

I 2020 var pågangen på hjelpetelefoner for barn og unge ekstra stor. Det har blitt rapportert om mange som har hatt selvmordstanker. Hvor mange som faktisk selv har avsluttet livet, vil først bli kjent i juni. Helseminister Bent Høie sier han er bekymret for hva tallene vil vise.

–Ja, definitivt. Vi har vært veldig bekymret for hva denne situasjonen vil føre til både for den psykiske helsen for alle, men også for de som er utsatte og har slitt fra før av, sier helseministeren.

BEKYMRET: Helseminister Bent Høie er urolig for om tiltakene vil gjøre utslag på selvmordstallene for unge. Statistikken blir lagt frem i juni. Foto: Lise Åserud

Mathias hadde sine utfordringer også før pandemien. På sensommeren i 2019 ringte broren hans til foreldrene og ba dem komme hjem fra ferie. Mathias hadde det ikke bra. Han var innesluttet, han spiste ikke. Han så syk ut.

– Vi tok han med til fastlegen, som spurte rett ut om han hadde selvmordstanker. Jeg fikk sjokk da han svarte «ja».

Foreldrene ville at Mathias skulle bli innlagt, men ønsket ble avvist. Han ble diagnostisert som moderat deprimert og lovet en samtale uken etter. Foreldrene var livredde for hva som kunne skje med sønnen. Da de insisterte tilstrekkelig fikk Mathias hjelp. Det vil si, det var det de trodde han fikk.

Kun for å registrer han i systemet

– Den andre uka ringte jeg og sa at dette er en gutt med selvmordstanker. Da fikk han komme inn til en samtale.

– Så da var behandlingen i gang?

– Nei, det var bare for å registrere han i systemet. Dette var ikke behandlingen, den fikk han først fem uker etter det igjen.

Hanne Samuelsen vil ikke beskylde noen for å jukse, men slår likevel fast at denne registreringen vil få statistikken til å se penere ut. Det ser ut som om han fikk hjelp relativt raskt.

OLSLOTUR: Mathias virket glad den siste tiden før selvmordet. Moren Hanne tror at han da allerede hadde bestemt seg for å dø Foto: Privat

– Det gikk altså nesten to måneder. Det var altfor lenge, for da han endelig kom til behandling tror jeg han allerede hadde gitt opp.

– Jeg tror Mathias hadde tatt i mot mer hjelp hvis han trodde at det fantes. Men han hadde mistet alt håp. Jeg skjønner ikke at noen blir avvist, for depresjon er en livstruende tilstand. Det er en dødelig sykdom, sier Hanne Samuelsen.

Må undersøkes grundigere

Helseminister må lete etter ord når han hører om forløpet for Mathias selvmord.

– Jeg er veldig lei meg for at Mathias ikke fikk den hjelpen han hadde behov for. Vi har ingen å miste. Derfor må vi jobbe videre med en nullvisjon, og for at flere skal få raskere og bedre hjelp enn de får i dag, sier bent Høie.

Hanne Samuelsen synes det er fortvilende at depresjon og selvmordstanker ikke blir prioritert på lik linje med andre lidelser.

MER FORSKING: Hanne Samuelsen etterlyser grundigere undersøkelser av hva som forårsaker selvmord. Foto: Aage Aune / TV 2

– Om du får slag , så er det ingen lege som sier at han ikke tror slaget er så alvorlig som du skal ha det til. Om noen får et hjerteinfarkt, så sier ikke legen at han må vente fordi køen er lang. Men det gjør man med depresjoner. Dette er mennesker som er syke, det er mennesker som vil ta sitt eget liv, sier hun.

Hun håper nå at hennes sønns historie vil kunne bidra til at selvmord blir prioritert høyere av politiske myndigheter og helsevesenet.

– Det er mange Mathiaser der ute, slår hun fast.