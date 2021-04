Klubbeier McConaughey: – Hun injiserte fotballen i blodet mitt

Hollywood-stjernen Matthew McConaughey er medeier i MLS-klubb og vil for alvor sette fotballen på karten i USA. Det er på grunn av konen Camila Alves.

Det kom overraskende på mange at Hollywood-skuespilleren Matthew McConaughey, kjent fra såkalte «blockbustere» som Interstellar, Magic Mike og TV-serien True Detective, for en stund tilbake ble presentert som medeier og kulturdirektør i MLS-klubben Austin FC.

I et intervju med CNN Sport avslører McConaughey at han aldri egentlig hadde noen planer om å involvere seg i fotballen.

– Om noen hadde sagt for 30 år siden at supporterne til din lokale fotballklubb, som jeg er medeier i, ville ropt navnet ditt, ville jeg svart «Kult. Men hva er det du snakker om?», sier han i intervjuet med CNN.

– Konen er grunnen

McConaughey hadde nemlig tidligere størst interesse for amerikansk fotball og NFL. Men det endret seg da han møtte sin brasilianske kone, Camila Alves.

– Når du treffer kvinnen i ditt liv og hun er fra Brasil. Woo-hoo! Du bør få mer kjennskap til den virkelige fotballen, Mr. McConaughey, lød beskjeden fra konen, ifølge skuespilleren.

Han hevder konen Camilla Alves, som alltid har vært lidenskapelig supporter av Brasils fotballandslag som totalt har vunnet fem VM-troféer, rett og slett «injiserte fotballen i blodet hans».

– Når vi har reist rundt i verden, så har vi virkelig blitt forelsket i spillet fotball, fordi det er den eneste idretten du kan drive med overalt i verden; i byen, på landet, fra New York til Timbuktu, billedlegger han.

KONENS FORTJENESTE: Camila Alves og Matthew McConaughey Foto: Roy Rochlin

Håper unge velger fotball

Interessen for McConaugheys MLS-klubb Austin FC har skutt i været den siste tiden. Allerede har den Texas-baserte klubben solgt ut sine 15.500 sesongbilletter. Over 14.000 fotballsupportere står på ventelisten for sesongkort.

Hollywood-stjernen håper ikke bare at ankomsten av Austin FC som det 27. MLS-laget kommende sesong vil øke interessen for fotball på grønt gress i regionen hans. Han håper det kan føre til økt fokus og interesse fra amerikanske sportssupportere før USA sammen med Mexico og Canada skal arrangere VM i 2026.

– Fotball er ikke den nye sporten i Amerika. Det er sporten i det nye Amerika, konkluderer han, og legger til at fotball vil bli førstevalget for unge idrettshåp i USA i fremtiden, som det er både i Europa og ikke minst i konens hjemland Brasil.